Metz – OM : Les déceptions de Sarr et Vitinha après le match nul

Ismaïla Sarr et Vitinha n’ont pas du tout apprécié le match nul (2-2) concédé à Metz, vendredi soir, en ouverture de la deuxième journée de Ligue 1.

La semaine ne s’est pas bien passée comme l’auraient souhaité les Marseillais. Eliminés de Ligue des champions contre le Panathinaïkos, mardi soir, au Vélodrome malgré une victoire 2-1 sur le terrain, les Phocéens ont été accrochés sur le Stade du FC Metz, vendredi lors de la deuxième journée de Ligue 1.

Sarr très déçu, Vitinha nourrit d’espoirs

Titulaire indiscutable dans la formation de Marcelino, l’international sénégalais n’a pas caché sa frustration. En plus des occasions vendangées par l’équipe, le Lion de la Téranga déplore ses propres occasions ratées qu’il aurait pu concrétiser pour changer le visage de cette rencontre bien maîtrisée et dominée par les Phocéens.

« Ce match, on doit le gagner. On a eu des occasions en première période et j’ai eu des occasions franches. Mais je n’ai pas su les marquer. Il nous manque juste l’efficacité mais ce match-là, on doit le gagner facilement…», a-t-il déclaré au micro de Prime Vidéo.

De son côté, Vitinha, qui a fait son entrée gagnante en jeu (75e) en remplacement de Leonardo Balerdi, n’est pas aussi content du résultat. L’avant-centre portugais, qui a égalisé pour l’Olympique de Marseille (82e), reste optimiste au micro de Prime Video pour les prochains matchs des Phocéens.

« C’était un match difficile, en plus du match de Ligue des champions qui était trop long (élimination au match retour contre le Panathinaïkos au 3e tour préliminaire, ndlr). Physiquement, c’était difficile pour l’équipe. On va continuer à travailler. L’équipe va continuer à travailler, et moi aussi, et ce sera mieux à l’avenir », a confié l’ancien de Braga.

L’Olympique de Marseille va commencer à travailler la réception du Stade Brestois prévu le 26 prochain. Invincibles en Ligue 1 après la victoire d’entrée contre Reims (2-1) et ce match nul (2-2) contre Metz, les Marseillais chercheront à arracher une victoire au Védrome.