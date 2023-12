Messi, Ronaldo et Mbappé dans GTA VI !

Messi et Cristiano ont été relookés pour le jeu vidéo Grand Theft Auto, alors que l'attente du sixième volet se fait de plus en plus pressante.

La bande-annonce de Rockstar Games pour la dernière version du jeu vidéo à succès a suscité l'enthousiasme des fans du monde entier, dont certains ont réagi de manière très créative. Une réaction particulièrement imaginative est venue de l'utilisateur X Don Shelby, dont la réimagination des plus grandes stars du football en personnages du jeu est devenue virale. Messi, qui, par coïncidence, vit aujourd'hui à Miami où se déroule le jeu, est dépeint comme un solitaire tranquille, qui erre d'humeur dans la ville magique, vêtu d'un blouson bombardier sur un simple tee-shirt blanc. La superstar d'Al-Nassr, Cristiano Ronaldo, est quant à lui un escroc suave, portant des médaillons et des aviateurs rétro.

Le jeu est devenu extrêmement populaire depuis sa sortie en 1997, et chaque nouvelle édition est attendue avec impatience par les fans. Rockstar Games a eu du mal à contenir un certain nombre de fuites d'images et de bandes-annonces des prochaines versions, mais d'un autre côté, les fans ont fait preuve d'une grande créativité et nous ont offert des images telles que le Golden Boy Jude Bellingham, aussi détendu sur la scène de crime de Miami que sur le terrain du Real Madrid.

Vinicius Junior, Neymar et Zlatan Ibrahimovic font partie des autres icônes du football qui ont été transformées en personnages de GTA. Au cours de ses 26 années d'existence, Grand Theft Auto est devenu le produit de divertissement le plus rentable de tous les temps. L'édition précédente, sortie en 2013, a généré un chiffre d'affaires de plus de 7,7 milliards de dollars (6,3 milliards de livres sterling) pour les éditeurs du jeu.

Si le jeu ne contiendra malheureusement aucune des icônes du football brillamment réimaginées lors de sa sortie en 2025, il présentera pour la première fois un personnage principal féminin. Reste à savoir si les joueurs auront la possibilité de regarder Messi, la nouvelle star de la MLS, à l'Inter Miami.