Messi au PSG ? Le conseil tactique de Puel à Pochettino

L'entraîneur de Saint-Étienne s'est exprimé sur l'éventuelle arrivée de Lionel Messi au PSG.

Depuis quelques jours, aucun entraîneur de Ligue 1 ne peut échapper à cette question : « Messi au PSG, qu'en pensez-vous ? ».

Après la rencontre de Ligue 1 entre Saint-Etienne et Lorient, Claude Puel et Christophe Pélissier ont bien évidemment été interrogés au sujet de la Pulga en conférence de presse.

Un journaliste a même demandé à Claude Puel, en plaisantant, si Messi allait venir chez les Verts : « Ce serait un plus en termes de qualité et de notoriété. C'est un joueur de folie. »

« Aujourd'hui, quelles équipes peuvent faire venir Messi ? Il n'y en a pas beaucoup. Le problème serait d'assurer un certain équilibre dans l'équipe car quand on a un joueur comme ça, on ne peut pas en avoir cinq ou six car il faut trouver un équilibre. Mais cela ne m'appartient pas », a-t-il ajouté en guise de conseil tactique à Mauricio Pochettino, l'entraîneur du PSG.

Même son de cloche chez Christophe Pélissier qui voudrait voir la star argentine débarquer en Ligue 1 : « C'est une nouvelle extraordinaire pour le football français et l'attrait de la Ligue 1 à l'international. J'espère qu'un joueur de cette classe va venir. On joue le Paris-SG, le 22 décembre. J'ai donc le temps de me casser la tête. »



Samedi soir, après Lyon-Brest, Michel Der Zakarian, l'entraîneur du club breton, avait tout simplement déclaré, « Messi, il me fait bander ».