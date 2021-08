Der Zakarian se lâche : "Messi au PSG, ça me fait bander"

L'entraîneur de Brest, Michel Der Zakarian, est ravi de voir Lionel Messi venir jouer au PSG.

Depuis cet été, Michel Der Zakarian est l'entraîneur du Stade Brestois. Après quatre saisons sur le banc du Montpellier HSC, il a succédé à Olivier Dall'Oglio à la tête du club breton, ce dernier faisant le chemin inverse vers l'Hérault.

Et à l'occasion de la première journée de Ligue 1, pour son premier match à la tête du Stade Brestois, sur la pelouse du Parc OL, face à l'Olympique Lyonnais, Michel Der Zakarian et son équipe ont obtenu un match nul très encourageant pour la suite de la saison.

Après la rencontre, Michel Der Zakarian s'est présenté pour la traditionnelle conférence de presse. Un journaliste lui a alors demandé ce qu'il pensait d'une probable arrivée de Lionel Messi au PSG.

Connu son franc-parler, Der Zakarian n'a pas fait dans la dentelle en lâchant : « Extraordinaire. Ça serait extraordinaire. Je ne vais pas être poli mais il me fait bander. C'est un super joueur. »

« On dit qu'on a un championnat de merde, qu'on a plein de choses qui sont pas bonnes mais si on arrive à faire venir un joueur comme ça, c'est extraordinaire. On va se régaler », a-t-il ajouté.