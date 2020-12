Messi le meilleur footballeur de l'histoire, dit Puyol après que le capitaine de Barcelone ait battu le record de buts de Pelé

L'international argentin a marqué son 644e but pour les Catalans pour dépasser une marque établie par le légendaire Brésilien.

Lionel Messi sera considéré comme le meilleur footballeur de tous les temps, déclare Carles Puyol, après que la star de Barcelone ait éclipsé Pelé pour le record du plus grand nombre de buts marqués pour un club. Le but de Messi contre Valladolid mardi soir était le 644ème pour Barcelone lui permettant de surpasser les 643 que l'icône brésilienne Pelé a marqué pour Santos. Le record battu par le capitaine du Barça de 33 ans est le dernier d'une série de records que l'attaquant argentin a établi depuis ses débuts pour Barcelone en octobre 2004 face à l' .

Carles Puyol, qui a débuté ce match, pense que son ancien coéquipier, six fois vainqueur du Ballon d’Or, restera dans l’histoire comme le plus grand joueur de football. "Si vous me demandez qui est Michael Jordan, je dirai qu'il est le meilleur basketteur de l'histoire", a déclaré Puyol à Goal, s'exprimant dans le cadre de la célébration par Budweiser du moment historique de Messi, le couronnant comme le roi incontesté du football.

"Je pense que Messi aura le même statut - le meilleur footballeur de tous les temps. On parle également de savoir si Michael Jordan est le meilleur de l'histoire, et ce sont des opinions, et parfois il est difficile d'être objectif. Il est difficile pour un fan du de reconnaître que Messi est le meilleur. Nous avons eu de la chance de l'avoir mais je dis vraiment, en enlevant le sentiment d'être un cule, que les chiffres sont là, ils n'ont pas été inventés et ils montrent qu'il est le meilleur", a ajouté l'Espagnol.

Plus d'équipes

— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 22, 2020

Messi a dépassé le niveau de Pelé et Diego Maradona pour beaucoup, et Puyol pense qu'il sera difficile pour un futur joueur d'aller au-delà de ce que l'actuel capitaine du Barça a réalisé : "Maintenant, nous disons non, mais j'espère qu'à l'avenir, il y aura quelqu'un de mieux. Pour les amateurs de football et de sport, ce serait bien car on verrait des choses incroyables. Je vois qu'il est difficile, voire impossible, pour quelqu'un d'être à ce niveau pendant tant d'années, mais nous devrons attendre et, pour l'instant, profiter de Leo".

L'article continue ci-dessous

Réfléchissant au total de buts de Messi, Puyol a déclaré: "Premièrement, j'ai été très chanceux de pouvoir jouer avec lui et avec cette génération de footballeurs, et de l'avoir fait avec l'équipe de mon cœur. Je suis très fier du travail que nous avons accompli ensemble. Le début de ma carrière a été difficile car j'ai passé cinq ans sans rien gagner, mais ensuite nous avons réussi à tout gagner et, à ce jour, nous sommes le seul club à avoir remporté six titres la même année".

"Je continue de croire qu'un Barcelone dirigé par Leo continuera à remporter des titres. Je ne sais pas s’il a encore beaucoup à faire. Il doit encore remporter un titre avec l'équipe nationale. Je ne suis pas argentin mais je serais excité pour lui parce que je pense qu'il le mérite et je sais qu'il veut vraiment le faire. À Barcelone, il a déjà battu tous les records et je ne sais pas s'il y aura quelqu'un qui pourra se battre avec lui à l'avenir parce qu'il a placé la barre très haut", a conclu l'ancien capitaine des Blaugrana.

Carles Puyol a pris la parole en tant qu'ambassadeur de la , dans le cadre de la célébration par Budweiser du 644e but record de Lionel Messi. Pour plus d'informations, visitez youtube.com/Budweiser