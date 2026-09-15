Messi le connaît bien : l'Inter Miami annonce son nouvel entraîneur

Le club américain de l'Inter Miami a annoncé son nouveau directeur technique, que la star de l'équipe Lionel Messi connaît bien.

Après le départ de Javier Mascherano et l'intérim de Guillermo Hoyos, l'Inter Miami a officiellement nommé son nouvel entraîneur, de nationalité argentine.

L'Inter Miami a déclaré dans un communiqué officiel : « Cristian "Kily" González est arrivé aujourd'hui dans le sud de la Floride, et il doit officiellement prendre en charge l'entraînement de l'Inter Miami. Après avoir accompli les démarches nécessaires, l'entraîneur argentin entamera ses fonctions comme entraîneur principal de l'équipe première, dans le cadre d'un contrat qui court jusqu'en juin 2028. »

Alors que l'Inter Miami se prépare à affronter le club mexicain de Cruz Azul en Coupe des champions le mercredi soir, González dirigera sa première séance d'entraînement aujourd'hui, l'équipe entamant les préparatifs pour le prochain match de Coupe.

Ce match constituera la première occasion pour González de diriger l'Inter Miami depuis la ligne de touche, le club aspirant à disputer un nouveau titre.

L'entraîneur argentin a débuté sa carrière d'entraîneur avec l'équipe réserve du club CA Rosario Central. Après deux saisons, il a été promu à la tête de l'équipe première du club, où il a dirigé 68 matchs sur trois saisons.

González a ensuite pris la responsabilité du club CA Unión Santa Fe, où il a dirigé 78 matchs sur trois saisons, de 2023 à 2025. Plus récemment, il a occupé le poste d'entraîneur principal du club CA Platense au cours de la saison 2025.

Une carrière remarquable sur les terrains

Avant de débuter sa carrière d'entraîneur, González a connu une carrière de joueur remarquable qui s'est étendue à travers l'Argentine et l'Europe, remportant de grands titres dans certains des championnats les plus compétitifs au monde.

González, ancien milieu de terrain, a débuté sa carrière footballistique dans les rangs des jeunes du club Rosario Central avant de disputer son premier match professionnel avec le club en 1993.

Après une période passée au club de Boca Juniors, il a rejoint l'Europe en 1996, s'engageant avec le club espagnol du Real Saragosse.

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González a poursuivi sa carrière footballistique avec les clubs de Valence et de l'Inter Milan, où il a connu d'éclatants succès avec les deux clubs, ajoutant de nombreux grands titres à son palmarès.

Avec Valence, il a remporté la Supercoupe d'Espagne lors de la saison 1999-2000, tandis que son parcours en Italie l'a vu remporter deux titres consécutifs en Coupe d'Italie avec l'Inter Milan lors des saisons 2004-2005 et 2005-2006, en plus du titre de champion d'Italie (Serie A) pour la saison 2005-2006.

Sur le plan international, González a disputé 56 matchs internationaux avec l'Argentine et a fait partie de l'équipe qui a remporté la médaille d'or aux Jeux olympiques d'été de 2004 à Athènes.







