Messi : "J'ai toujours rêvé de gagner avec l'Argentine et cela m'a libéré"

Le septuple Ballon d'Or a parlé des chances de l'Argentine en Coupe du monde, de la Copa America et du PSG en Ligue des champions.

Dans une interview accordée à Hristo Stoitchkov pour la chaîne de télévision mexicaine TUDN, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire est revenu sur la situation actuelle au Paris Saint-Germain, sur les chances de l'Argentine de remporter la prochaine Coupe du monde et a également évoqué la façon dont la victoire en Copa America l'a soulagé de la pression.

"L'Argentine est prête à se battre"

À propos de la Coupe du monde, Messi a expliqué : "Nous savons qu'une Coupe du monde est très difficile, où de petits détails vous font sortir du championnat. Mais c'est une équipe nationale prête à se battre et elle se battra quel que soit l'adversaire", a-t-il déclaré. Interrogé sur l'évolution de l'équipe argentine, Lionel Messi a indiqué qu'ils ont maintenant une grande équipe et qu'ils sont capables de gagner.

L'étrange confidence de Messi sur Neymar

"Le fait de gagner change tout, vous travaillez d'une manière différente, les choses se passent automatiquement, différemment. Dans le passé, nous avons joué dans de grands groupes, dans de grandes Coupes d'Amérique, Coupes du Monde et nous n'avons pas eu la chance de gagner. La seule différence que je vois avec ce groupe aujourd'hui est qu'ils ont eu la chance de gagner et cela décompresse tout", a analysé l'Argentin.

"La Copa America, la cerise sur le gâteau"

À propos du triomphe lors de la dernière édition de la Copa America, Messi a souligné le pouvoir libérateur que ce succès a eu sur son état d'esprit et son football. "Personnellement, c'était quelque chose d'incroyable, difficile à expliquer. Aujourd'hui encore, lorsque je vois le moment de la finale et les célébrations, j'ai la chair de poule et je suis ému. C'est quelque chose pour lequel je me suis battu si fort, quelque chose dont j'ai rêvé tout au long de ma carrière, de pouvoir réaliser quelque chose avec l'équipe nationale", a déclaré Messi.

Messi dévoile la sélection qui l'impressionne le plus

Le capitaine de l'équipe nationale albiceleste a insisté : "J'ai eu des coups très durs, des finales perdues de la Copa America, de la Coupe du monde ? J'ai été critiqué pendant longtemps pour ces défaites. Pouvoir enfin le gagner avec mon équipe nationale après avoir tout gagné avec Barcelone... Il me manquait la cerise sur le gâteau et heureusement elle est arrivée. Et pour le groupe, ça a tout décompressé, gagner permet de se libérer, de travailler d'une manière différente".

"La Ligue des champions n'est pas toujours gagnée par les meilleurs"

Au cours de l'interview, Messi a fait référence à la terrible élimination en C1 contre le Real Madrid, à la difficulté qu'il a rencontrée et a répété ce qu'il a déjà dit à plusieurs reprises, à savoir que la Ligue des champions ne permet pas les erreurs et qu'il s'agit d'une compétition dans laquelle la meilleure équipe ne gagne pas toujours.

"L'objectif principal du PSG, comme chaque année, est d'être en Ligue des champions. C'est une compétition très difficile à gagner, parce qu'elle n'est pas toujours remportée par la meilleure équipe, elle se joue toujours sur des petits détails, la moindre erreur vous prive d'un tour à élimination directe. Nous nous préparons à affronter les moments difficiles et à nous montrer à la hauteur", a-t-il conclu.