Messi attaqué, les premières accusations tombent

Lionel Messi n'a pas besoin d'être mis au repos par l'Inter Miami car il "se promène pendant la majeure partie du match", selon l'ancien joueur de l'USMNT Alexi Lalas.

La superstar argentine n'a pas chômé depuis qu'elle a rejoint les États-Unis en tant qu'agent libre, avec huit matches disputés avec ses nouveaux employeurs. L'Inter Miami a remporté tous ses matches, ce qui lui a permis de remporter la Leagues Cup et de se qualifier pour la finale de l'U.S. Open Cup.

Tata Martino a laissé entendre qu'il pourrait être nécessaire de donner une pause à son capitaine talisman, déclarant à propos de la charge de travail de Messi : "Leo et beaucoup d'autres joueurs atteignent un niveau de jeu très élevé : "Leo et beaucoup d'autres joueurs atteignent une limite physique importante et à partir d'aujourd'hui, nous allons commencer à évaluer la situation - comment faire face aux trois prochains matches au moins. Il faut aussi prendre en compte le grand nombre de matches que nous avons joués en 45 ou 50 jours."