Mercato, un flop du PSG dans le viseur d’un cador de Premier League

Recruté lors du dernier mercato estival, ce joueur pourrait débarquer en Premier League lors des prochains mois.

Au cours du dernier marché de transferts, le Paris Saint-Germain a recruté quatre joueurs, notamment le portier Matvey Safonov, le défenseur Willian Pacho, le milieu de terrain Joao Neves et l’ailier gauche français, Désiré Doué. Mais un de ces quatre joueurs pourrait faire ses valises prochainement, n’ayant pas convaincu jusque-là.

Désiré Doué sur les tablettes de Liverpool

Arrivé au Paris Saint-Germain l’été dernier contre un chèque de 50 millions d’euros en provenance du Stade Rennais, Désiré Doué n’a pas encore convaincu Luis Enrique jusque-là. Le coach l’avait même souligné récemment lors d’une conférence de presse. « Pour certains joueurs, il y a plus de facilités, pour d’autres moins. Un joueur français a peut-être plus de facilités à s’adapter, mais chaque cas est différent. Il n’y a pas de règle. Certains s’adaptent vite, d’autres plus lentement. Doué est un joueur de haut niveau pour l’avenir. Il lui faut la mentalité adéquate pour aider l’équipe. Il a 19 ans. Il est possible que son poste idéal soit au milieu et pas en tant que joueur offensif, mais j’essaie de réveiller chez lui l’envie de comprendre comment jouer à plusieurs postes », déclarait Luis Enrique au sujet de Doué.

Titularisé contre Toulouse (3-0), vendredi soir, pour le compte de la 12e journée de Ligue 1, le joueur n’a pas pu convaincre avant de céder sa place à l’heure de jeu (60e). Si le joueur n’a pas convaincu jusque-là, un départ pourrait être envisagé prochainement. Selon les informations du média anglais Anfield Watch, Liverpool serait intéressé par le profil du natif d’Angers. Si un départ cet hiver ne serait pas envisagé, Doué pourrait accepter de quitter le PSG après un an, notamment l’été prochain.