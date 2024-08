Mercato, un défenseur français en route vers la Bundesliga

Un défenseur français pourrait rejoindre la Bundesliga, cet été.

Alors que les championnats européens ont repris cette semaine, le marché des transferts est toujours ouvert jusqu’au 30 août prochain. Ce mercato estival est particulier pour l’Equipe de France avec plusieurs internationaux français qui animent le marché. Les choses commencent d’ailleurs à se préciser pour plusieurs d’entre eux ces derniers jours notamment avec un défenseur tricolore qui pourrait rejoindre la Bundesliga, cet été.

Le mercato mouvementé des joueurs français

Le mercato estival de cette année est assez mouvementé pour l’Equipe de France avec plusieurs tricolores qui ont changé de tunique. Capitaine des Bleus, Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid quelques semaines après que le néo-retraité international, Oliver Giroud, a accepté d’évoluer sous les couleurs de Los Angeles FC en MLS.

Outre ces derniers, Khéphren Thuram et Jean-Clair Todibo ont respectivement rejoint la Juventus Turin et West Ham pendant que le transfert de Youssouf Fofana à l’AC Milan a été officialisé, ce samedi. Par ailleurs, l’Equipe de France olympique est également concernée par les mouvements sur le marché des transferts. C’est justement un défenseur des Bleuets qui se dirige vers un départ en Bundesliga.

Loic Badé intéresse Stuttgart

L’Equipe de France espoirs n’est pas aussi en reste lors de ce mercato estival. Si Michael Olise et Désiré Doué ont respectivement signé au Bayern Munich et au PSG, d’autres joueurs n’ont toujours pas pris une décision pour leur avenir. C’est le cas de Kiliann Sildillia, ciblé par l’OM, et Jean-Philippe Mateta, courtisé en Angleterre et en Allemagne. Si ce dernier ne ralliait finalement pas la Bundesliga, le championnat allemand pourrait accueillir un autre joker de Thierry Henry cet été, en l’occurrence, Loic Badé.

Sous contrat avec le FC Séville, le défenseur tricolore serait sur les tablettes de plusieurs clubs allemands dont Stuttgart à en croire les informations de Foot Mercato. Le récent 2e de la Bundesliga souhaiterait s’attacher les services de Loic Badé, cet été. Un intérêt auquel l’ancien de Lens et de Rennes ne serait pas insensible mais il aimerait prendre son temps avant de trancher sur son avenir.