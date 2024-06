Mercato, un cador anglais fonce sur un flop du PSG

Un grand club de Premier League s’intéresse fortement à un flop du PSG.

Le mercato estival suit son cours en France depuis son ouverture officielle, le 10 juin dernier. Alors que toute l’Europe est concentrée sur l’Euro 2024, les clubs français, quant à eux, continuent de faire discrètement leurs emplettes sur le marché des transferts. C’est le cas notamment du Paris Saint-Germain qui devrait enregistrer plusieurs recrues cet été. En parallèle, le club de la capitale va devoir libérer certains de ses joueurs. Ça tombe bien puisqu’un cador de Premier League fait des yeux doux à un flop du PSG.

Le PSG n’a pas fini de faire le ménage

Ce n’est plus un secret que le mercato du PSG sera très mouvementé cet été. Le club parisien doit, en effet, recruter lors de cette fenêtre de transferts pour pallier le départ de Kylian Mbappé et bien d’autres joueurs. En plus du Bondynois, qui a déclaré la guerre au club, Paris a aussi laissé partir des éléments comme Keylor Navas, Alexandre Letellier ou encore Layvin Kurzawa qui a également vidé son sac, dimanche dernier.

Mais si les choses ne bougent pas encore assez dans le sens des arrivées avec seulement la signature de Matvey Safonov, le PSG n’a pas encore fini de libérer des joueurs. Le prochain sur la liste devrait être Manuel Ugarte.

Manuel Ugarte dans le viseur de Manchester United

Arrivé à l’été 2023 en provenance du Sporting Lisbonne, Manuel Ugarte a réalisé une bonne première partie de saison. Mais le milieu de terrain uruguayen a disparu des radars lors de la phase retour et a été devancé dans la hiérarchie par Vitinha ou encore Fabian Ruiz. Relégué par Luis Enrique, Manuel Ugarte pourrait retrouver du temps de jeu en Premier League et principalement, à Manchester United.

Selon L’Equipe, le club mancunien aurait même déjà formulé une première offre, rejetée par le PSG qui n’est pas pourtant pas contre un départ de l’international uruguayen. Valorisé à 45 millions d’euros, Manuel Ugarte serait sur les tablettes d’un autre club anglais, une écurie allemande ainsi que la Juventus, qui le suit depuis plusieurs semaines.