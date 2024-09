Mercato, un cador anglais fonce sur Loic Badé

FC Séville vs Real Valladolid

Un grand club de Premier League s’intéresse à Loic Badé.

Le mercato estival a fermé ses portes depuis près d’un mois maintenant. Et, il reste encore plusieurs mois avant l’ouverture de la fenêtre de transferts hivernale. Mais les clubs, quant à eux, se projettent sur les prochains mercatos et ont même identifié déjà leurs cibles. C’est le cas d’une grande écurie de Premier League qui s’intéresse particulièrement au défenseur français, Loic Badé.

Loic Badé a franchi un cap cet été

Le mercato estival a été mouvementé pour les joueurs de l’Equipe de France. Plusieurs d’entre eux ont changé de tunique à l’image de Kylian Mbappé (Real Madrid), de Youssouf Fofana (AC Milan) ou encore Khéphren Thuram (Juventus Turin). Cependant, le secteur défensif est celui qui est plus prisé par les clubs européens. Ces dernières années d’ailleurs, plusieurs défenseurs français ont émergé et se sont installés dans l’arrière-garde de plusieurs écuries.

On peut citer entre autres Dayot Upamecano (Bayern Munich), Ibrahima Konaté (Liverpool) ou encore Castello Lukeba (RB Leipzig). C’est également le cas de Loic Badé qui est indéboulonnable dans l’axe de la défense du FC Séville. Des performances qui n’ont pas manqué de susciter la convoitise de nombreux clubs dont un cador anglais.

Loic Badé dans le viseur de Liverpool

Très en vue en Liga avec Séville, Loic Badé a également été impressionnant avec l’Equipe de France espoirs aux Jeux Olympiques 2024. L’ancien joueur de Rennes a même franchi un palier ces derniers mois avec une convocation chez les A lors de la dernière trêve internationale. Mais Didier Deschamps ne semble pas être le seul à être convaincu par les prestations de Loic Badé. C’est aussi le cas des recruteurs de Liverpool qui auraient des vues sur le défenseur de 24 ans d’après les informations de Marca.

Le club anglais penserait notamment à l’ancien lensois pour succéder à Virgil Van Dijk dans l’arrière-garde des Reds. Le club de la Mersey n’est d’ailleurs pas le seul sur le dossier puisque l’AS Roma et Stuttgart ont aussi approché, ces dernières semaines, Séville sans réussite. Lié au club andalou jusqu'en 2029 avec une clause libératoire de 60 millions d'euros, Loic Badé pourrait faire perdure la mode des défenseurs français chez les cadors européens tout comme Castello Lukeba, courtisé par le Real Madrid. Une tradition respectée par Leny Yoro et Jean-Clair Todibo qui ont respectivement rejoint Manchester United et West Ham, cet été.