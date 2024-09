Mercato, un ancien de l'OL dans le viseur du Real Madrid

Lyon vs Marseille

Real Madrid vs Deportivo Alaves

C. Lukeba

Le Real Madrid s’intéresse à un ancien joueur de l’OL en vue du prochain mercato.

Le Real Madrid n’a pas réalisé des folies sur le marché des transferts, cet été. Hormis Kylian Mbappé et Endrick, le club n’a plus enregistré l’arrivée d’un autre joueur lors du mercato estival. Cependant, la Maison Blanche se projette déjà sur les prochaines fenêtres de transferts pour lesquelles elle a déjà identifié plusieurs cibles. L’une des pistes du club de la capitale espagnole mène à un ancien joueur de l’Olympique Lyonnais.

Le Real Madrid doit se renforcer en défense

Si le Real Madrid n’a recruté que deux joueurs lors du mercato estival, le club madrilène a perdu des plusieurs éléments clés cet été. Il s’agit notamment de Toni Kroos, parti à la retraite et de Joselu qui a filé en Arabie Saoudite en raison des arrivées de Kylian Mbappé et d’Endrick. Mais en plus des deux, le désormais ex-capitaine Nacho a aussi abandonné la défense madrilène pour rejoindre également le championnat saoudien.

C’est justement dans son secteur que le Real Madrid a des problèmes en ce début de saison alors que David Alaba, toujours convalescent, est attendu pour rejouer en janvier prochain. Ainsi, le club se retrouve uniquement avec Eder Militao et Antonio Rudiger, en défense, deux joueurs touchés par des pépins physiques ces dernières semaines. Mais le Real pense à un ex-défenseur de l’OL pour remédier à ce déficit.

L'article continue ci-dessous

Le Real Madrid surveille Castello Lukeba

Face à l’Espanyol Barcelone dimanche (4-1), Carlo Ancelotti a dû faire jouer Aurélien Tchouameni en défense pour faire souffler Antonio Rudiger. Le Real Madrid aurait quand même pu éviter cela si Leny Yoro n’avait pas décidé de rejoindre Manchester United, cet été. Mais le club espagnol souhaite visiblement réaliser un nouveau coup à Raphael Varane et piste un nouveau jeune défenseur français. Selon les informations de Marca, le Real Madrid s’intéresserait à Castello Lukeba.

L’international espoirs (21 ans) aurait même été supervisé par les scouts du club ces derniers mois notamment lors du match de C1 contre Leipzig, la saison dernière. Recruté par le club allemand en 2023, l’ancien joueur de Lyon où il a été formé s’est installé comme un titulaire indiscutable en Allemagne. Cependant, le Real Madrid ne compte pas faire des folies dans ce dossier non plus et va y aller doucement avec Castello Lukeba.