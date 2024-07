Mercato, Sassuolo confirme l'intérêt de l’OM pour l’une de ses pépites

L’US Sassuolo vient de faire une sortie médiatique, confirmant l’intérêt de l’OM et d’autres clubs pour l’un de ses joueurs.

L’Olympique de Marseille continue de se renseigner sur des joueurs en dépit des quatre joueurs déjà recrutés. Après avoir fait venir Mason Greenwood dans le couloir droit, le club phocéen pense désormais au couloir opposé, l’aile gauche. Et pour ce faire, Marseille a ciblé un joueur de Sassuolo, en Serie A italienne.

L’OM pas encore rassasié

Ça s’anime dans les deux sens à l’Olympique de Marseille. Après avoir libéré plusieurs joueurs, le club phocéen recrute selon ses moyens et engagements. Absent de l’Europe et décidé d’y retourner au plus vite, le club du Sud de la France ne lésine pas sur les moyens. Déjà quatre recrues ont débarqué. On peut citer les arrivées d’Ismaël Koné (Watford), Lilian Brassier (Stade Brestois), Mason Greenwood (Manchester United) et Pierre-Emile Hojbjerg (Tottenham).

Mais ce n’est pas fini, puisque Valentin Carboni a été confirmé proche de l’OM par l’Inter Milan lui-même, mardi. Le milieu de terrain argentin serait attendu à Marseille ce weekend pour passer sa visite médicale et signer en prêt. Mais l’OM n’est pas encore rassasié, car les Phocéens ont approché un ailier de Sassuolo.

Sassuolo confirme l’intérêt de l’OM et Fenerbahçe pour Laurienté

Se confiant à Sky Sports, le président de Sassuolo a indiqué que l’Olympique de Marseille a fait part de son envie de recruter l’ailier gauche français, Armand Gaëtan Laurienté. « L'Olympique de Marseille et Fenerbahçe veulent Armand Laurienté, pas seulement la Lazio », a déclaré Giovanni Carnevali.

Par la même occasion, le dirigeant italien fixe le prix de son ailier de 25 ans, soulignant que les Turcs sont les premiers à manifester leur intérêt. « José Mourinho a été l'un des premiers à demander Laurienté. Il peut partir pour un montant d'environ 15/20 millions d'euros », a-t-il ajouté. Marseille a donc de la concurrence pour s’adjuger l’ancien du FC Lorient et du Stade Rennais.