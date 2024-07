Mercato, Valentin Carboni attendu à Marseille ce…

Une date se dégage pour la signature de Valentin Carboni à l’Olympique de Marseille cet été.

L’un des clubs français les plus actifs sur le marché de transferts de joueurs, l’Olympique de Marseille continue de bouillonner le mercato estival. Que ce soit dans le sens des arrivées ou des départs, le club phocéen fait parler son nom. Séduit par le profil de Valentin Carboni, Marseille est à deux doigts de faire signer le milieu de terrain de l’Inter Milan.

Carboni à l’OM, c’est fait

Après un prêt d’une saison à Monza, Valentin Carboni est de retour à l’Inter Milan cet été. Mais le milieu offensif argentin ne restera pas chez les Nerazzurri pour le compte de la saison prochaine. Dans le viseur de l’Olympique de Marseille et de Roberto De Zerbi, nouveau coach des Phocéens, Valentin Carboni est aussi emballé par l’idée de débarquer sur la Canebière cet été. L’Inter Milan et l’OM se seraient mis d’accord sur un prêt payant avec une option d'achat à 40 millions et une clause de rachat d'environ 45 millions d'euros.

Getty Images

Ce mardi, le président du club champion d’Italie, Giuseppe Marotta, a confirmé le départ du milieu offensif de 19 ans vers l’Olympique de Marseille avec qui ils ont eu des discussions avancées sur le sujet. « Valentin Carboni ? Je pense que nous nous rapprocherons de Marseille pour un transfert temporaire. Mais nous l’aurons toujours sous contrôle et il restera lié à Inter Milan », a confié le patron de l’Inter Milan.

Carboni attendu à Marseille ce weekend

Sauf surprise de dernières minutes, Valentin Carboni sera la cinquième recrue estivale de l’OM après les signatures d’Ismaël Koné, Lilian Brassier, Mason Greenwood et Pierre-Emile Hojbjerg. Quelques instants après la sortie du président du club italien, une bonne nouvelle tombe pour les supporters de l’Olympique de Marseille à propos du natif de Buenos Aires.

Selon les informations de Germán García Grova, journaliste chez TyC Sports, Valentin Carboni est attendu à Marseille samedi prochain (3 août) pour passer sa visite médicale et signer son contrat avec le club phocéen.