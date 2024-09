Mercato, retournement de situation inattendu pour Anthony Martial

Enorme rebondissement pour l’avenir d’Anthony Martial.

Cela fait plus d’une semaine que le mercato estival a officiellement fermé ses portes. Mais il reste encore ouvert dans certains championnats de même que pour les joueurs dénués de contrat. Un cas dans lequel se retrouve notamment Anthony Martial depuis son départ de Manchester United. Mais alors que son avenir semblait tout tracé, un nouvel indice est venu tout chambouler ces dernières heures.

Le mercato mouvementé des Bleus

Le mercato estival a été très agité pour les joueurs de l’Equipe de France. Plusieurs d’entre eux ont changé de tunique cet été comme Kylian Mbappé (Real Madrid) et Youssouf Fofana (AC Milan). On peut aussi ajouter les néo-internationaux Michael Olise (Bayern Munich) et Manu Koné (AS Roma) en plus de Khéphren Thuram (Juventus).

Cependant, certains bleus n’ont toujours pas rejoint un nouveau club à l’image d’Adrien Rabiot et Anthony Martial. Les deux joueurs sont libres depuis leurs départs respectifs de la Juventus et de Manchester United. La situation aurait quand même pu être différente pour Anthony Martial qui était proche d’une nouvelle destination, ces derniers jours.

Flamengo snobe finalement Anthony Martial

Pendant qu’Adrien Rabiot tarde à faire un choix malgré de nouvelles offres sur la table, Anthony Martial, lui, avait bien opté pour une destination. L’international français était, en effet, proche de rejoindre Flamengo au Brésil. L’ancien attaquant de Monaco devait alors suivre Memphis Depay qui a, quant à lui, signé à Corinthians.

Sauf qu’Anthony Martial ne rejoindra plus le championnat brésilien. Selon les informations du média auriverde, Meia Hora, relayées par The Sun, le transfert aurait capoté en raison des exigences salariales jugées trop élevées du Tricolore. A quelques heures de la clôture du mercato, Anthony Martial est donc toujours sans club.