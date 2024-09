Anthony Martial à Lille, c'est terminé

Annoncé à Lille, le dossier Anthony Martial a connu un nouveau rebondissement ces dernières heures.

Cela fait désormais trois jours que le mercato estival a pris fin. Mais le marché reste toujours ouvert pour les joueurs dépourvus de contrat. Et plusieurs internationaux français se retrouvent dans ce cas à l’image d’Adrien Rabiot et d’Anthony Martial. Le dernier cité a même été annoncé dans le viseur du LOSC, ces dernières heures. Mais le dossier n’ira visiblement pas plus loin.

Anthony Martial vers un départ à Lille ?

Le mercato estival a été très mouvementé pour l’Equipe de France et ses joueurs, cet été. Kylian Mbappé (Real Madrid), Olivier Giroud (Los Angeles FC), Youssouf Fofana (AC Milan) et entre autres Khéphren Thuram (Juventus Turin), et Michael Olise (Bayern Munich) ont changé de tunique, cette saison.

Cependant, d’autres internationaux français n’ont toujours pas trouvé de point de chute, cet été. C’est le cas d’Adrien Rabiot et d’Anthony Martial, libres après leurs départs respectifs de la Juventus et de Manchester United. Si le premier est sur les tablettes de Galatasaray et d’Al Nassr, le second a été annoncé dans le viseur de Lille, ces dernières heures.

Lille ferme la porte à Anthony Martial

Après une saison où il aura très peu joué (19 apparitions TTC, 2 buts, 1 passe décisive), Anthony Martial a quitté Manchester United, cet été. L’international français était notamment arrivé en fin de contrat avec le Red Devils. Libre de tout contrat, Anthony Martial a été annoncé en Ligue 1 précisément du côté de Lille, ces dernières heures.

Mais à peine ouverte, cette piste a été refermée par le président des Dogues, Olivier Létang, dimanche. « Vous savez que je n’ai pas pour habitude de stocker les joueurs. On a Jonathan David, Mohamed Bayo et on vient d’enregistrer l’arrivée de Matias Fernandez-Pardo. C’est déjà trois solutions pour un poste », a déclaré le patron de Lille au micro de RMC Sport.