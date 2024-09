Mercato, la destination inattendue de Memphis Depay

Corinthians vs Juventude

Ancien joueur de l’OL, Memphis Depay va rejoindre une destination surprenante, cet été.

Le mercato estival a officiellement fin, il y a une semaine un peu partout en Europe et en France. Mais le marché des transferts reste toujours ouvert pour les joueurs dénués de contrat qui peuvent rejoindre un club de leur choix à tout moment. C’est le cas notamment de Memphis Depay, libre depuis son départ de l’Atlético Madrid. Après plusieurs semaines d’attente, l’ancien attaquant de Lyon a enfin trouvé un nouveau point de chute et il est, pour le moins, surprenant.

Le mercato frustrant de Memphis Depay

Memphis Depay a connu un été particulièrement agité. Mais à l’heure actuelle, l’international néerlandais reste un joueur libre sur le marché des transferts. Après une saison en demi-teinte avec l’Atlético Madrid (9 buts, 2 passes décisives), l’ex-attaquant du Barça n’a pas rempilé avec les Colchoneros. Ainsi, Memphis Depay devait se trouver un nouveau point de chute. Ce qu’il n’a pas pu trouver jusqu’au terme du mercato estival bien qu’il ait été associé à plusieurs écuries.

L'article continue ci-dessous

Getty

Le Batave était notamment sur les tablettes des clubs comme l’OGC Nice, l’AS Monaco, le Rayo Vallecano ou encore le FC Séville. Mais tous ces prétendants ont été refroidis par les exigences salariales de l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais (178 matchs, 76 buts et 55 passes décisives). Finalement, c’est un club inattendu qui s’est aligné sur les demandes du joueur.

Memphis Depay file à Corinthians

Alors qu’un club européen n’a pu l’enrôler cet été, Memphis Depay a ouvert la porte à d’autres championnats plus exotiques. Une occasion saisie par Corinthians qui a aussitôt transmis une offre à l’entourage de l’ancien ailier de Manchester United. Et il semble bien que le club brésilien ait eu gain de cause d’après les informations émanant du Brésil. Globo Esporte annonce, en effet, ce vendredi que Memphis Depay est en passe de rejoindre les Corinthians avec qui il devrait parapher un contrat de deux ans, jusqu’en 2026.

Afin de l’attirer, le club auriverde a dû proposer une offre alléchante au Batave avec notamment un salaire de 400.000 euros environ. En plus, Corinthians aurait promis à Memphis Depay de faire de lui, la pièce centrale de son projet, à en croire les médias brésiliens, repris par Foot Mercato. La presse auriverde informe d’ailleurs que l’ancien du PSV Eindhoven serait attendu au Brésil ce weekend afin de passer sa visite médicale.