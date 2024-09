Mercato : De nouvelles offres pour Adrien Rabiot

Libre de tout contrat cet été, Adrien Rabiot a de nouvelles offres sur la table.

Le mercato estival est terminé un peu partout en Europe et en France depuis plus d’une semaine. Mais il se poursuit toujours dans certains marchés encore ouverts de même que pour les joueurs dénués de contrat. Ces derniers étant libres, ont la possibilité de signer dans un club de leur choix. C’est le cas dans lequel se trouve Adrien Rabiot depuis son départ de la Juventus en fin de saison dernière. L’international français ne manque cependant pas de prétendants, et a même reçu de nouvelles offres ces dernières heures.

Adrien Rabiot est toujours sans club

Cette fenêtre de transferts estivale a été mouvementée pour l’Equipe de France avec plusieurs joueurs qui ont changé de tunique. Après les retraités Olivier Giroud (Los Angeles FC) et Raphael Varane (Côme), le capitaine des Bleus, Kylian Mbappé a mis fin à son aventure avec le PSG pour rejoindre le Real Madrid.

Outre le Bondynois, Khéphren Thuram a signé à la Juventus pendant que Youssouf Fofana a filé à l’AC Milan. Les néo-internationaux Manu Koné et Michael Olise ne sont pas en reste également et ont rallié respectivement l’AS Roma et le Bayern Munich. Mais quid d’Adrien Rabiot ?

Adrien Rabiot ciblé en Premier League et en Serie A

L’ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain est toujours à la recherche d’un nouveau challenge depuis la fin de son contrat avec la Juventus Turin. Adrien Rabiot n’a pourtant pas manqué pas de prétendants lors du mercato estival. Mais ses exigences salariales ont refroidi des clubs comme le Barça ou encore Manchester United. Des conditions sur lesquelles Al Nassr était quand même prêt à s’aligner, mais le club saoudien a été refoulé par le Français. L’option Galatasaray s’est aussi présentée à Adrien Rabiot ces derniers jours, mais l’ex-bianconero a rapidement fermé la porte à un départ en Turquie.

Une attitude qui ne décourage pas, pour autant, ses prétendants qui continuent d’augmenter en nombre. Mundo Deportivo révèle, en effet, ce dimanche que l’ancien titi parisien aurait reçu deux nouvelles propositions ces dernières heures. Selon le média espagnol, repris par Foot Mercato, la première offre viendrait de la Premier League alors que la seconde serait celle d’une écurie de la Serie A. Reste à savoir si Adrien Rabiot fera enfin un choix pour son avenir alors qu’il a été écarté de la liste de Didier Deschamps pour la Ligue des Nations en raison notamment de son inactivité.