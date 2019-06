Mercato - PSG : Dani Alves aurait offert ses services au Barça

Avant de quitter le Paris Saint-Germain ce dimanche, Dani Alves aurait offert ses services au Barça, qui n’a pas encore donné suite.

Tous les chemins semblent mener à Barcelone. D’autant plus lorsque le point de départ est le . Depuis l’interview accordée par le président Nasser Al-Khelaïfi à Football, lorsque celui-ci entrouvrait la porte à un départ de sa superstar Neymar, les rumeurs annonçant un retour du feu follet en Catalogne se sont multipliées à vitesse grand V, et elles ne devraient pas s’estomper tant qu’une annonce officielle ne sera pas faite, d’un côté comme de l’autre.

Partira, partira pas ? À l’heure actuelle, il semble impossible de répondre à cette question, et nul doute qu’un tel transfert mettra plusieurs semaines, voire plus, à se concrétiser. En revanche, un Brésilien a bel et bien claqué la porte parisienne ce dimanche : Dani Alves, dont le contrat dans la capitale française arrivait à expiration.

Alves disposait d’une offre de prolongation

"Dans la vie, tout a un début, un milieu et une fin, et le moment est venu de mettre le point final ici. Aujourd'hui, je termine un autre cycle de ma vie, un cycle de victoire, d'apprentissage et d'expériences. Je voudrais remercier la famille du PSG pour l'opportunité de créer ensemble une page de l'histoire de ce club", a-t-il écrit dans un long message publié sur Instagram, peu après la qualification du pour les quarts de finale de la Copa America.

Selon plusieurs sources, Alves disposait pourtant d’une offre de prolongation d’une saison formulée par le PSG, conscient de l’importance du latéral droit dans le vestiaire, mais aussi dans l'équilibre de Neymar. Problème, l’ancien joueur du en réclamait une de plus, ce que les champions de France n’étaient pas en mesure de lui offrir. Désormais, une question se pose : où rebondira-t-il à 36 ans ?

Le Barça étudie encore la situation

Plusieurs clubs devraient se manifester pour un joueur aussi expérimenté et avide de trophées, mais Alves semble privilégier une destination en particulier. Selon les informations de Gerard Romero, journaliste de la radio catalane RAC1, le Brésilien aurait récemment offert ses services… au , qu’il a quitté en 2016 pour rejoindre la , après huit saisons de bons et loyaux services.

Dani Alves hace unos días que se ha OFRECIDO al Barça para esta próxima temporada. Hoy el brasileño confirma su NO continuidad en el PSG. El Barça estudia la situación, no se descarta ningún escenario #mercato pic.twitter.com/ZYHlwk7M9t — Gerard Romero (@gerardromero) 23 juin 2019

Il faut dire que depuis le départ d’Alves, le Barça n’a jamais réussi à trouver le remplaçant idéal. Sergi Roberto, milieu de terrain de formation, a longtemps dépanné sans convaincre, et Nelson Semedo tarde encore à confirmer tous les espoirs placés en lui. À l’heure actuelle, les champions d’ n’ont pas encore répondu au Brésilien et étudient la situation. Celui qu’on surnomme le "Good Crazy" a-t-il encore le niveau requis ? Cette question, les dirigeants barcelonais doivent se la poser.