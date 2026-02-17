Mercato OM, la stat qui accable Pablo Longoria

Le climat reste agité à l’Olympique de Marseille, et Pablo Longoria se retrouve plus que jamais au cœur des discussions. Alors que le dirigeant espagnol voit ses responsabilités sportives évoluer dans un contexte de réorganisation interne, une statistique révélée ces dernières heures met en lumière l’ampleur des mouvements opérés sous sa présidence. Pablo Longoria, déjà contesté pour les résultats irréguliers du club, doit désormais faire face à des chiffres qui interrogent directement la stabilité du projet marseillais et l’efficacité de la politique de recrutement menée ces dernières saisons.

Pablo Longoria, symbole de l’instabilité à l’OM

Depuis la nomination de Pablo Longoria à la présidence en 2021, après un passage comme directeur du football en 2020, l’OM a connu une activité particulièrement intense sur le marché des transferts. Selon les données publiées par Stats Foot, pas moins de 259 mouvements ont été enregistrés durant les différentes fenêtres de mercato sous la direction de Pablo Longoria. Cette statistique illustre l’ampleur des changements opérés dans l’effectif et alimente les critiques sur le manque de continuité sportive.

Cette situation intervient dans un contexte institutionnel délicat, marqué par les récents bouleversements internes. Après le départ de Roberto De Zerbi et l’épisode de la démission puis du maintien de Mehdi Benatia, l’actionnaire Frank McCourt a choisi de réorganiser temporairement les responsabilités sportives. Pablo Longoria conserve ainsi un rôle institutionnel important, mais cette statistique renforce les interrogations sur la stratégie menée depuis plusieurs saisons.