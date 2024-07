Mercato, Naples cède à la pression du PSG pour Osimhen

Naples a revu à la baisse, ses conditions au départ de Victor Osimhen, dans le viseur du PSG.

Ce n’est pas de cette façon que le Paris Saint-Germain avait imaginé son mercato estival. Depuis l’ouverture de la fenêtre de transferts, les mouvements n’affluent pas dans la capitale française comme attendu. Le club parisien se fait recaler pour plusieurs cibles en plus de devoir faire face à la concurrence de plusieurs écuries européennes et saoudiennes dans certains dossiers. Toutefois, le PSG s’approche du but dans le dossier Victor Osimhen, Naples étant prêt à revoir ses conditions au départ de l’international nigérian.

Victor Osimhen se rapproche du PSG

Le PSG a déjà libéré plusieurs joueurs cet été afin de dégraisser son effectif. Mais le départ majeur de la capitale française est bien celui de Kylian Mbappé, au Real Madrid. Alors que Manuel Ugarte s’apprête, lui aussi, à quitter le navire pour Manchester United, le vide laissé par l’ancien de Monaco en attaque n’a toujours pas été comblé à quelques semaines d’une nouvelle saison.

Pourtant, le PSG a visé de nombreuses cibles sur le marché ces derniers mois, à l’image de Rafael Leao, Khvicha Kvaratskhelia, Marcus Rashford, Julian Alvarez, Crysencio Summerville, Victor Gyokeres ou encore Victor Osimhen. De tous ces derniers, seul le dernier cité semble se rapproche d’une arrivée à Paris, cet été.

Naples va réduire le prix de Victor Osimhen

Il était la priorité du Paris Saint-Germain pour remplacer Kylian Mbappé avant d’être relégué au second plan pour son coéquipier, Khvicha Kvaratskhelia. Mais le refus de Naples de libérer l’ailier géorgien a contraint le club parisien à se tourner, à nouveau, vers Victor Osimhen. Le PSG est donc passé à l’attaque pour l’ancien joueur du LOSC mais aurait refusé de s’aligner sur sa clause libératoire à en croire la Gazzetta dello Sport.

Une décision qui ne semble pas plaire Naples et son président, Aurelio De Laurentiis, qui n’attendent céder le Nigérian pour moins de 130 millions d’euros. Cependant, la volonté de Osimhen de quitter la Serie A cet été, confirmée par Antonio Conte, aurait visiblement contraint le club napolitain à revoir sa position. La Gazzetta dello Sport révèle en effet, que Naples pourrait être enclin à négocier à partir de 100 millions d’euros.