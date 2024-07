PSG, Antonio Conte scelle le sort d'Osimhen

L’entraineur de Naples, Antonio Conte, a tranché vendredi, sur le cas de Victor Osimhen, dans le viseur du PSG.

Le Paris Saint-Germain traverse une période de mercato assez compliquée. En plus de se faire refouler pour plusieurs cibles sur le marché des transferts, le PSG fait aussi face à la concurrence d’autres grands clubs dans certains de ses dossiers. Le dernier en date est celui de Victor Osimhen dont le sort à Naples a été scellé par Antonio Conte, ce vendredi.

Le message d’Antonio Conte à Osimhen

Dès les premières révélations sur le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, le PSG a commencé par chercher son remplaçant. Les premiers noms qui ont été associés au club de la capitale étaient ceux de Rafael Leao et de Victor Osimhen. Si le Portugais a rapidement fermé la porte à un départ de l’AC Milan, le Nigérian a toujours clamé son désir de quitter Naples, cet été. Mais l’arrivée sur le banc napolitain, d’Antonio Conté avait redistribué les cartes, jusqu’à un passé récent.

L'article continue ci-dessous

Getty Images

« Osimhen est un grand joueur, un professionnel, je lui ai parlé et il sait très bien ce que j'ai dit. C'est un joueur de Naples, il sait très bien que s'il joue pour Naples, il doit travailler et avoir la bonne attitude, même s'il y a une sorte d'accord dont on ne sait pas comment il va se terminer. Ce qui se passera après est tout à fait relatif, pour moi ce qui compte c'est le présent et l'attitude qu'il aura aujourd'hui à l'entraînement », déclarait le technicien italien en conférence de presse, il y a moins d’une semaine.

Antonio Conte confirme le départ de Victor Osimhen

Cependant, les choses ont évolué depuis et ce, à l’avantage du PSG. Si Antonio Conte avait laissé entendre qu’il comptait sur le Nigérian, Victor Osimhen n’a apparemment changé d’avis sur ses intentions. Alors que Naples aurait, selon la presse italienne, conclu un accord Al Ahli, l’ancien coach de Chelsea a confirmé ce vendredi que Victor Osimhen était bel et bien en instance de départ.

« La situation était déjà très claire. Le transfert fait partie de la stratégie, j’en étais conscient. Ce n'est pas une surprise d'attendre. Il y aura des ventes et de nouvelles signatures. La vision est très claire », a confié Antonio Conte.