Mercato, Lyon justifie le recrutement de Matic

L’Olympique Lyonnais a expliqué, samedi, les raisons qui ont motivé le recrutement de Nemanja Matic cet hiver.

Discret sur le marché des transferts, l’OL réussit quand même à attirer des joueurs dans son effectif. L’Olympique Lyonnais a déjà officialisé le recrutement de cinq joueurs cet hiver. Le dernier en date a nom, Nemanja Matic dont le club rhodanien a expliqué les raisons de la venue ce samedi.

L’OL se réjouit de l’arrivée de Matic

Après de longues semaines de négociations, Nemanja Matic a enfin rejoint officiellement les rangs de l’OL vendredi soir. Le milieu de terrain serbe, qui est allé au clash avec Rennes pour forcer son départ, a signé à Lyon contre un chèque de 2,6 millions d’euros. Nemanja Matic est lié à l’Olympique Lyonnais jusqu’en 2026.

L’ancien joueur de Manchester United, Chelsea ou encore de l’AS Roma, va apporter son expérience dans l’entrejeu lyonnais pour aider le club à remonter au classement. L’OL se réjouit d’ailleurs de ce gros renfort qu’il n'a pas été facile d’attirer. « Ça a été un processus long et fastidieux, mais à la fin, nous avons réussi à attirer Nemanja Matic au club », a lancé le directeur sportif de l’OL, David Friio, au micro de la chaîne officielle du club.

L'article continue ci-dessous

Nemanja Matic va apporter son expérience et sa prestance à l’OL

Depuis le début de la saison, l’entrejeu lyonnais est plus souvent animé par Corentin Tolisso et Maxence Caqueret. Cependant, les deux joueurs français ne se montrent pas toujours à leur avantage. L’arrivée de Nemanja Matic sera ainsi d’un grand renfort au milieu de terrain. L’expérience du Serbe est d’ailleurs la principale raison avancée par David Friio pour justifier son recrutement.

« Je pense que c'est un signal fort envoyé à tous, car il incarne le professionnalisme, l'exigence et le haut niveau. Pour valoriser les joueurs déjà présents dans l'effectif, attirer un joueur de sa stature était l'idéal. Dès que nous avons su qu'il était disponible, c'était notre priorité numéro un. On ne peut pas acheter cette expérience, cette classe, cette prestance. Peu de joueurs possèdent ces qualités, et Nemanja les incarne toutes », a confié le directeur sportif de l’OL.