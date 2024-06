Mercato, le PSG sort le chéquier pour un défenseur néerlandais

Le PSG est passé à l’offensive pour un jeune défenseur néerlandais.

Le mercato estival suit son cours en France depuis son ouverture officielle le 10 juin dernier. Si tous les yeux sont rivés actuellement sur l’Allemagne où se tient l’Euro, les clubs de l’Hexagone quant à eux, s’activent sur le marché des transferts. C’est le cas du Paris Saint-Germain qui connait toutefois un mercato compliqué. Mais le club continue de faire des approches sur le marché et vient d’ailleurs de faire une offre à un défenseur néerlandais.

Le mercato compliqué du PSG

Le PSG le savait depuis longtemps. Son mercato sera assez mouvementé cet été. Les mouvements ont d’ailleurs démarré depuis plusieurs semaines avec les départs de Kylian Mbappé, Keylor Navas, Alexandre Letellier ou encore Layvin Kurzawa qui a vidé son sac à l’endroit du club parisien, ce dimanche.

Cependant, les choses ne bougent pas autant dans le sens des arrivées. Le PSG n’a d’ailleurs officialisé que le transfert de Matvey Safonov au poste de gardien de but depuis l’ouverture de cette fenêtre de transferts. Pourtant, le club parisien a bien d’autres cibles sur le marché notamment en défense. La direction francilienne est même passée à l’offensive pour un défenseur néerlandais ce dimanche.

Le PSG passe à l’attaque pour Lutsharel Geertruida

La priorité du PSG en défense depuis cet hiver s’appelle Leny Yoro. Mais la pépite française de Lille a déjà dit non au club parisien et privilégierait un départ au Real Madrid. Snobé, Paris a alors décidé de sonder le marché néerlandais et a jeté son dévolu sur Lutsharel Geertruida. Et le PSG a décidé de ne pas perdre de temps pour ce jeune défenseur néerlandais capable d’évoluer dans l’axe et sur le côté droit de la défense.

Selon les informations de Foot Mercato, le club de la capitale aurait déjà formulé une offre ferme au joueur du Feyenoord. Sensible à la proposition du PSG, qui n’est pas encore entré en contact avec le club néerlandais, Lutsharel Geertruida devrait trancher sur son avenir après l’Euro avec les Pays-Bas.