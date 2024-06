PSG, un cador de Serie A entre dans la course pour Xavi Simons

Un grand club s’intéresse aussi à Xavi Simons, en instance de départ du PSG cet été.

Le Paris Saint-Germain est dans une période décisive. Le club parisien doit profiter de cette fenêtre de transferts pour se renforcer à divers postes. Mais depuis l’ouverture du mercato estival, le 10 juin dernier, le PSG n’a bouclé qu’une seule recrue en la personne de Matvey Safonov au poste de gardien de but. Cependant, le club n’a pas fini d’enregistrer des mouvements dans le sens des départs non plus. Dans ce sens, un cador de Serie A vient d’entrer dans la danse pour Xavi Simons, déjà très courtisé sur le marché des transferts.

Xavi Simons ne reviendra pas au PSG

Xavi Simons croule sous les offres cet été. Auteur d’une très bonne saison avec Leipzig où il avait été prêté, l’international néerlandais devrait retourner au PSG après l’Euro 2024. Mais malgré la volonté du club parisien et de Luis Enrique de le conserver, le Batave ne devrait pas rester dans la capitale la saison prochaine non plus.

Xavi Simons est sur les tablettes de plusieurs grands clubs européens dont le Barça ou encore le Bayern Munich. Alors que le RB Leipzig souhaite compter à nouveau sur lui pour la saison prochaine, c’est le club munichois qui semble être en avance dans le dossier pour le moment. Cependant, Xavi Simons pourrait rallier plutôt la Serie A.

Xavi Simons dans le viseur de la Juventus et de Thiago Motta

En lice avec les Pays-Bas à l’Euro 2024, Xavi Simons ne semble pas vouloir revenir au Paris Saint-Germain non plus. Mais le jeune milieu de terrain pourrait rejoindre un ancien joueur du PSG du côté de la Serie A. Arrivé sur le banc de la Juventus il y a quelques semaines, Thiago Motta aurait demandé à la direction turinoise de recruter Xavi Simons.

C’est ce que révèle ce dimanche Edoardo Mecca qui indique que le technicien italien souhaiterait faire du Batave, une pièce maitresse de son système la saison prochaine. Pour le moment, la Juventus n'est pas encore entrée en contact avec le PSG pour le joueur dont la valeur marchande s’élève à 80 millions d’euros.