Mercato, le PSG réactive une piste alléchante

Le PSG a relancé ces dernières heures, le dossier d’une cible très séduisante.

La période du mercato estival cette année est un particulière puisqu’elle coïncide avec celle de l’Euro 2024. Si toute l’Europe a les yeux rivés en Allemagne surtout avec la qualification des Bleus en demi-finale, les clubs français, quant à eux, se concentrent sur la mise en place de leurs effectifs pour la saison prochaine. C’est le cas du Paris Saint-Germain qui pose ses pions sur le marché des transferts depuis quelques semaines déjà. Alors que le club parisien a du mal à avancer sur ses dossiers, il vient de réactiver une piste alléchante.

Un mercato compliqué pour le PSG

Le PSG connait un mercato des plus laborieux cet été. Depuis l’ouverture de cette fenêtre de transferts le 10 juin dernier, le club de la capitale n’a enregistré que l’arrivée de Matvey Safonov au poste de gardien de but. Et pourtant, les cibles ne manquent pas au PSG qui s’intéresse à plusieurs joueurs sur le marché.

Ces dernières semaines, Paris s’est lancé sur la piste des éléments comme Rafael Leao, Victor Osimhen, Khvicha Kvaratskhelia, Marcus Rashford, Victor Gyokeres ou encore Julian Alvarez pour renforcer son attaque. Ce n’est pas tout puisque le PSG a approché des joueurs comme Leny Yoro, Matthijs de Ligt, Dayot Upamecano ou encore Joshua Kimmich pour ce qui est du secteur défensif.

Le PSG revient à la charge pour Joshua Kimmich

Cependant, le PSG n’est pas très verni puisqu’aucune de ces cibles n’est proche d’une arrivée dans la capitale française à ce jour. C’était pourtant le cas de Joshua Kimmich qui avait ouvert la porte à une arrivée à Paris, il y a quelques mois. Mais, l’international allemand, courtisé également par le Barça ou encore Manchester City, s’était finalement ravisé. Ce qui n’a pas suffi pour décourager le PSG qui aurait officiellement entamé les négociations pour le sociétaire du Bayern Munich à en croire les informations de Nicolo Schira.

Mais les choses sont loin d’être faciles puisque Relevo confirme que le joueur serait toujours la priorité du Barça et de Hansi Flick, son ancien coach au Bayern. Capable d’évoluer au milieu de terrain et au poste d’arrière droit, Joshua Kimmich devrait renforcer l’entrejeu du PSG tout en étant une alternative à Achraf Hakimi sur le côté droit de la défense.