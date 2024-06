Mercato, le PSG fixé sur le prix à payer pour Kvaratskhelia

Intéressé par le profil de Khvicha Kvaratskhelia, le Paris Saint-Germain vient de connaître le prix à payer pour se l’adjuger cet été.

Le Paris Saint-Germain est toujours à la quête du successeur de Kylian Mbappé. Ce dernier a quitté librement le club de la capitale française cet été. Le joueur de 25 ans a signé en faveur du Real Madrid pour les cinq prochaines années. Pour le remplacer, Paris a misé sur le Géorgien de Naples, Khvicha Kvaratskhelia.

Kvaratskhelia veut quitter Naples, Paris prêt à l’accueillir

Sous contrat jusqu’en 2027 avec Naples, Khvicha Kvaratskhelia qui devrait prolonger avec les Gli Azzurri, ne le fera plus. L’ailier gauche géorgien courtisé par le Paris Saint-Germain, envisage de quitter la formation italienne pour signer dans un autre club. L’entourage du joueur a récemment annoncé l’envie de départ de l’attaquant, qui veut disputer la Ligue des champions alors que Naples n’est qualifié pour aucune compétition européenne.

« Nous voulons quitter Naples, mais nous attendons d'abord la fin de l'Euro. Notre priorité est de rejoindre une équipe qui joue la Ligue des Champions (ndlr, Naples n’est qualifié pour aucune Coupe d’Europe la saison prochaine). Avec Conte, Naples a sans aucun doute de grands projets. Je suis sûr qu'ils se qualifieront pour la Ligue des Champions et qu'ils se battront encore pour le Scudetto, mais cela ne veut pas dire que Kvaratskhelia veut rester. Le pire, c'est que s'il reste à Naples, Khvicha perdra un an... nous sommes inquiets », avait déclaré l’agent de Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli, auprès de Sport Imedi.

« Je ne veux pas qu'il reste à Naples. L'année dernière, trois entraîneurs se sont succédé (Rudi Garcia, Walter Mazzarri et Francesco Calzona, Ndlr) et il est difficile de jouer dans une telle situation. Il a travaillé avec quatre entraîneurs différents en deux ans (avec Luciano Spalletti en sélection, Ndlr), cela me préoccupe beaucoup », soulignait Badri Kvaratskhelia, le père du joueur.

Naples fixe le prix de son joueur

Une sortie du clan du joueur qui avait poussé Naples à sortir de son mutisme, menaçant de garder le joueur. « En référence aux déclarations de l'agent de Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli, et de son père Badri, le Calcio Napoli réitère que le joueur a un contrat de trois ans supplémentaires avec le club. Kvaratskhelia n'est pas sur le marché. Ce ne sont pas les agents ou les pères qui décident de l'avenir d'un joueur sous contrat avec Naples mais le club du Calcio Napoli !!! Fin de l'histoire », indiquait Naples dans un communiqué.

Si Paris avait fait une belle offre à Naples, avoisinant les 100 millions d’euros, le club francilien connaît désormais ce qu’il faut payer pour s’adjuger le Géorgien. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, les Gli Azzurri ont évalué Khvicha Kvaratskhelia à hauteur de 120 millions d’euros. Président du club italien, Aurelio De Laurentiis serait prêt à vendre le joueur si le Paris Saint-Germain débourse cette somme. Dans le cas contraire, Naples pourrait contraindre le joueur à aller au terme de son bail en 2027.