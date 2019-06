Mercato - Le PSG avance ses pions pour Milinkovic-Savic (Lazio)

De retour à Paris, Leonardo aurait déjà commencé à travailler sur plusieurs pistes pour cet été. Parmi celles-ci, celle menant au joueur de la Lazio.

Il y a un an, son nom avait été évoqué un peu partout en Europe, et notamment du côté des plus grands clubs du continent. Et pour cause, force est de constater que son talent ne laissait pas insensible les meilleures formations, prêtes à débourser une fortune pour l'enrôler. Mais un an après la Coupe du Monde, Sergej Milinkovic-Savic est toujours un joueur de la Rome, lui qui, âgé de seulement 24 ans, jouit toujours d'une bonne côte.

En effet, si le milieu de terrain de 24 ans ne s'est toujours pas envolé vers un nouveau challenge, ce dernier ne devrait pas manquer le coche cet été, lui qui est toujours ardemment courtisé, et notamment par le , positionné sur le dossier depuis l'arrivée de son nouveau directeur sportif en la personne de Leonardo, arrivé ce vendredi dans la capitale en lieu et place de son prédécesseur Antero Henrique.

Une opération qui s'annonce coûteuse pour le PSG

C'est en tout cas ce qu'annonce Canal+ ce vendredi soir, qui croit savoir que le Brésilien, en possession d'un carnet d'adresses impressionnant en , aurait même contacté l'entourage du Serbe en vue d'un transfert lors du mercato estival. Toujours selon Canal+, un rendez-vous entre le dirigeant, l'agent du joueur, Mateja Kezman, et l'agent qui a le mandat pour négocier avec le PSG, Fali Ramadani, serait programmé dans les prochains jours.

Autant dire que le PSG est plus qu'à l'affût pour s'attacher les services du joueur de 24 ans. Néanmoins, de même que pour le joueur de l'Ajax Amsterdam Matthis de Ligt, le Champion de devra se montrer convaincant financièrement, sous peine de se faire griller la politesse. En effet, la Turin, qui a déjà proposé pas moins de 60 millions d'euros pour Sergej Milinkovic-Savic, a essuyé le refus des Biancocelesti, qui attendent 90 millions d'euros pour leur élément.