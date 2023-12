Mercato : Le PSG a pris une décision forte pour Mbappé

A quelques mois de la fin de son contrat au Paris Saint-Germain, l’avenir de Mbappé est sur toutes les lèvres.

En juin 2024, les contrats des frères Mbappé viennent à leur terme. En effet, le club de la capitale française vient de prendre une décision pour l’un d’entre eux.

Ethan fait le grand bain

Pour la 17e et dernière journée de la phase aller de Ligue 1 de France contre Metz (victoire 3-1), Luis Enrique a lancé le jeune frère de Kylian Mbappé, Ethan. A l’issue de la rencontre, l’entraîneur parisien avait dit tout satisfecit du jeune milieu de terrain.

« Ça fait longtemps que j’aime sa manière de s’entraîner. Il joue avec les moins de 19 ans mais c’est un joueur très intéressant qui a beaucoup de personnalité. Il peut jouer à beaucoup de postes. Il aurait pu entrer plus tôt dans la saison, et c’est le hasard qu’il ait débuté le jour de l’anniversaire de son frère. Je suis content et je suis sûr qu’il peut jouer encore de très bons matchs. Il a un nom de famille de prestige, dur à porter mais il a beaucoup de valeurs. Il est préparé », avait déclaré Luis Enrique.

L'article continue ci-dessous

Getty

« Ça fait toujours plaisir, surtout le fait d’avoir débuté au Parc des Princes, devant les supporters. Je suis très content et j’espère qu’il y en aura d’autres. Je pense que c’est un beau cadeau pour mon frère, je suis très heureux pour lui et pour moi aussi. Il a mis deux beaux buts, enfin un beau but et un but donné donc je pense qu’il sera content », se réjouissait pour sa part, Ethan.

Ethan prolongé ?

A l’instar de son aîné Kylian, le contrat d’Ethan Mbappé expire le 30 juin 2024. Si l’ancien de l’AS Monaco devrait donner sa réponse au Real Madrid entre le 1er et 15 janvier prochain, l’avenir de son jeune frère, quant à lui, est aussi moins connu dans le club de la capitale française.

Getty

A en croire les informations de L’Equipe, le club champion de France échange régulièrement avec l’entourage du jeune milieu de terrain dans le but de lui offrir le premier contrat professionnel. Une façon pour tenter de convaincre Kylian à continuer avec le PSG ? Selon le quotidien sportif, Ethan Mbappé est très attaché au club francilien.