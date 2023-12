Mercato : Le LOSC et l’OL fixés pour Largie Ramazani

Tous les deux sur une même piste pour le mercato hivernal, l’OL et le LOSC Lille connaissent désormais le prix à payer.

Le LOSC Lille et l’Olympique Lyonnais connaissent désormais le prix à payer pour s’offrir la pépite belge de l’UD Almeria, Largie Ramazani. Une fortune à débourser pour pouvoir espérer s’attacher les services de l’ancien de Manchester United.

L’OL et le LOSC sur la même piste

Même si l’Olympique Lyonnais semble retrouver ses états en terminant l’année civile sur une bonne note avec trois victoires d’affilée, le club rhodanien ne va pas rester muet lors du mercato hivernal, qui démarre officiellement ce lundi 1er janvier 2024 pour durer jusqu’au 1er février de la même année.

Disposant de 50 millions d’euros, et plus en cas de vente, Lyon va se renforcer cet hiver. Le club rhodanien a identifié cinq à six joueurs, notamment dans le secteur offensif où un à deux ailiers sont attendus. Si Pierre Sage sera privé d’Ernest Nuamah, un de ses titulaires, pour trois semaines au moins, en raison de la CAN 2023 avec le Ghana, les recruteurs rhodaniens ont déjà quelques pistes. L’une d’elles mène à Largie Ramazani. Ciblé cet été pour compenser le départ de Bradley Barcola au PSG, l’OL avait finalement lâché le Belge de l’UD Almeria pour miser sur Ernest Nuamah. Cet hiver, le club revient à la charge pour l’ancien de Manchester United.

Dans le même temps, le septuple champion de France ne sera pas seul dans la lutte pour s’offrir l’ancien joueur de Manchester United. Si le LOSC Lille veut se débarrasser de deux de ses joueurs cet hiver, le club nordiste a aussi jeté dévolu sur le jeune attaquant.

Combien vaut Ramazani ? L’OL et le LOSC fixés

Auteur de 18 rencontres en Liga pour deux buts inscrits et quatre passes décisives avec l’UD Almeria pour cette moitié de la saison 2023-2024, Largie Ramazani est sous contrat jusqu’en juin 2025 avec la formation espagnole. S’il est évalué à 6 millions d’euros sur le site Transfermarkt, ses prétendants devront payer plus que cette somme pour se l’offrir.

A en croire les informations de la presse espagnole, l’Olympique Lyonnais et le LOSC Lille ont désormais connaissance du prix à débourser pour réussir à faire signer le jeune attaquant belge de 22 ans. Pour se l’adjuger, l’OL ou le LOSC va devoir payer une somme de 10 M€ à Almeria.