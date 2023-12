Mercato : Deux cadres de Lille sur le départ cet hiver

Lille pourrait perdre deux de ses cadres lors du mercato hivernal.

5e de Ligue 1, Lille (28pts) connait une saison relativement tranquille jusque-là. Même sans remporter aucun de ses trois derniers matchs en Ligue 1 (2 nuls, 1 défaite), les Dogues restent toujours au contact du podium. Mais la suite de la saison risque d’être compliquée pour le LOSC si le club venait à perdre ces deux cadres, sur le départ.

Lille vise deux renforts cet hiver

En plus de sa cinquième en Ligue 1, Lille est toujours en lice en Europe. Le LOSC s’est qualifié directement pour les huitièmes de finales de la Ligue Europa Conférence. Pour rester le plus longtemps possible en course dans ces compétitions, l’entraineur lillois, Paulo Fonseca, a demandé des renforts pour cet hiver. Le technicien portugais aurait fait part à sa direction, sa volonté d’accueillir un attaquant polyvalent qui pourra évoluer sur l’aile gauche ainsi qu’un latéral droit avec un profil moins offensif que Tiago Santos. Si Lille sera actif sur le marché dans le sens des arrivées, les choses devraient bouger également dans le sens des départs.

Jonathan David et Tiago Djalo ciblés sur le marché

Le LOSC compte enregistrer deux renforts supplémentaires cet hiver. Mais le club nordiste pourrait perdre aussi deux de ses joueurs et pas des moindres. En effet, le défenseur portugais, Tiago Djalo, serait dans le viseur de la Juventus Turin. La Vieille Dame serait même sur le point de faire une offre de 3 millions d’euros au LOSC pour s’attacher les services de Tiago Djalo. Le Portugais n’est d’ailleurs pas le seul lillois ciblé par le club turinois. La Juventus surveillerait également la situation de Jonathan David. Mais la Vieille Dame a déjà été devancé sur ce dossier par Newcastle. Selon la presse britannique, les Magpies seraient sur le point de formuler une offre à hauteur de 40 millions d’euros à Lille pour attirer le Canadien dans leurs rangs. Des départs qui seraient une énorme perte pour le LOSC qui pourra par contre se consoler avec les indemnités de transfert des deux joueur cet hiver.