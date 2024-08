Mercato - Le Barça libère un flop

Le Barça a laissé partir l’un de ses joueurs en pleine tournée estivale.

Les championnats européens reprennent très prochainement. A l’instar de la Ligue 1 française qui reprend le 16 août prochain, la Liga fait également son retour dans moins de deux semaines. Mais avant, certains clubs espagnols à l’instar du Barça, préparent leur saison du côté des Etats-Unis. Cependant, les Blaugranas termineront la présaison sans l’un de leurs joueurs qu’ils ont libéré ces dernières heures, en pleine tournée estivale.

Le Barça a besoin de liquidités

Après une campagne 2023-2024 sans aucun trophée glané, le Barça veut entrer dans une nouvelle ère la saison prochaine. L’arrivée de Hansi Flick sur son banc s’inscrit d’ailleurs dans ce sens. Le technicien allemand a pour mission de faire revenir le club blaugrana au premier plan en Liga voire en Europe. Une tâche que l’ancien sélectionneur de l’Allemagne ne pourra pas mener à bien sans un bon mercato.

Cependant, les difficultés financières du Barça constituent un frein pour les Blaugranas sur le marché des transferts. Ce qui n’a pas, pour autant, empêché le FC Barcelone de s’aligner sur les pistes Nico Williams (Athletic Bilbao) et Dani Olmo (RB Leipzig). De probables recrues qui devraient contraindre le Barça à libérer des joueurs afin d’alléger sa masse salariale.

Le Barça retourne Oriol Romeu à Gérone

Peu actif sur le marché des transferts, le Barça a besoin de vendre cet été. Si Vitor Roque refuse de partir malgré un intérêt d’Al Hilal, c’est tout le contraire d’Oriol Romeu. Arrivé la saison dernière en provenance de Gérone pour 3,4 millions d’euros, le milieu de terrain espagnol avait bien débuté avant de baisser en régime lors de la deuxième partie de saison.

Relégué au banc lors des derniers mois de Xavi Hernandez, Oriol Romeu n’a visiblement pas convaincu Hansi Flick lors de cette présaison. Pire, l’ancien joueur de Chelsea et de Valence se retrouve derrière des jeunes comme Marc Casado et Marc Bernal dans la hiérarchie. Ainsi, le Barça a exaucé le vœu de Michel et de Gérone qui souhaitaient rapatrier l’Espagnol, cet été. Oriol Romeu devrait retourner dans l’autre club de Catalogne, sous la forme d’un prêt.