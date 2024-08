Le Barça se casse les dents sur Dani Olmo

Les Blaugrana n'ont pas fini de négocier avec le RB Leipzig pour Olmo.

Le FC Barcelone n'a toujours pas reçu de réponse de Nico Williams au sujet d'un éventuel transfert, mais il semble que son attention se soit portée sur Dani Olmo, en supposant que le premier reste à l'Athletic Club. Les Blaugrana doivent cependant négocier avec le RB Leipzig pour Olmo.

Le club catalan a reçu le feu vert d'Olmo, mais n'a pas encore trouvé d'accord avec son club. Selon Sport, Leipzig a refusé une deuxième offre du FC Barcelone pour Olmo. Les conditions proposées se situaient entre 45 et 50 millions d'euros de salaire fixe, avec 10 à 15 millions d'euros de variable.

Selon leurs informations, le problème n'est pas forcément le montant, mais les conditions de paiement. Leipzig veut au moins 55 millions d'euros garantis pour Olmo, mais Barcelone pense qu'une structure de 50 millions d'euros plus 15 millions d'euros variables pourrait être acceptée. Cependant, Leipzig veut que la majeure partie de ces 50 millions d'euros soit payée au cours de l'année prochaine, alors que Barcelone, dans l'état actuel des choses, aurait besoin d'étaler le paiement sur plusieurs années.

Cela pourrait être un problème plus important pour les finances de Barcelone. Joan Laporta ayant déclaré qu'ils étaient en mesure de recruter Nico Williams au début du mois de juillet, lequel possède une clause libératoire de 58 millions d'euros qui aurait dû être payée d'avance, les Blaugrana ne négocient pas dans une bonne position à cet égard. L'alternative probable est que Barcelone paie plus que le prix total afin d'obtenir des conditions de paiement plus favorables.