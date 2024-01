Mercato, l'OM joue un sale tour à l'OL

L’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais se retrouvent encore à la lutte dans un nouveau dossier.

C’est un mercato mouvementé qui se déroule à Marseille et à Lyon depuis quelques semaines. L’OM et l’OL sont très actifs sur le marché des transferts et sont très avancés sur plusieurs dossiers. Les deux clubs se retrouvent une nouvelle fois d’ailleurs, sur un même dossier.

Marseille et Lyon s’activent sur le marché des transferts

Respectivement 7e et 16e de Ligue 1 après 18 journées, l’OM et l’OL réalisent une saison mitigée pour le moment. C’est d’ailleurs pour remédier à cela que les deux clubs ont décidé de se renforcer à plusieurs postes clés cet hiver. Ce qui n’a pas manqué puisque l’OM a pu officialiser un certain nombre de dossiers déjà lors du mercato hivernal (Onana, Garcia, Moumbagna).

De son côté, Lyon n’est pas en reste non plus. Le club rhodanien a bouclé les arrivées de Lucas Perri, Adryelson, Gift Orban et devrait lever l’option d’achat de Mama Baldé prochainement. Toutefois, les deux écuries attendent encore d’autres recrues avant la fin du mercato et ils n’hésiteraient pas à se mettre les bâtons dans les roues pour y arriver.

L’OM veut devancer l’OL dans le dossier Yuksek

L’un des secteurs que l’OL doit absolument pourvoir cet hiver est le milieu de terrain. Ainsi, le club rhodanien a fait de Nemanja Matic, sa priorité dans l’entrejeu cet hiver. Mais le dossier est compliqué d’autant plus que Rennes refuse de libérer le Serbe malgré les envies de départ du joueur. Face à cette situation, l’Olympique Lyonnais a décidé d’activer la piste Ismaïl Yuksek, qui était le plan B en cas d’échec dans l’affaire Matic.

Selon Le Progrès, l’OL aurait même transmis une première offre de 11 millions d'euros au Fenerbahçe pour le Turc. Mais le dossier s’annonce aussi compliqué puisqu’un courtisan inattendu est entré dans la danse pour le joueur de 24 ans. En effet, Le Progrès révèle que l’OM est entré dans la course pour signer Yuksek et ferait même monter les enchères avec une offre de 15 millions d’euros, bonus compris. Toutefois, le média précise que le joueur préférerait un départ à l’OL plutôt qu’à l’OM.