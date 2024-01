Mercato : L'OM veut jouer un sale tour à l'OL

L’OM veut mettre les bâtons dans les roues de l’OL dans un nouveau dossier du mercato.

Le mercato hivernal a officiellement démarré en France ce lundi. Plusieurs clubs se démènent alors pour dénicher les joueurs au profil adéquat pour rejoindre leurs effectifs. Pendant ce temps, d’autres ont déjà officialisé leurs toutes premières recrues hivernales. Du côté de l’OM et de l’OL, le mercato risque d’être long tant les deux équipes se retrouvent sur plusieurs dossiers.

L’OM dans l’embarras

La première partie de saison de l’OM a été mitigée. Après le passage éphémère de Marcelino en début de saison, le club a fait appel à Gennaro Gattuso pour guider l’équipe. Mais l’Italien n’a pas eu assez de temps pour travailler les automatismes entres ses joueurs et a vu son équipe sombrer pendant plusieurs matchs. Mais à quelques semaines de la fin de la phase aller, Gattuso a pu imposer son style et a enfin relevé l’OM. Toutefois, le technicien italien qui va perdre plusieurs de ses cadres pendant le mois de janvier en raison de la CAN (13 janvier – 11 février), a besoin des renforts pour atteindre ses objectifs au terme de la saison.

L’OM va empêcher l’OL d’avoir Matic

A l’OL, la situation est beaucoup plus critique. Longtemps dernier de Ligue 1, il a fallu l’arrivée de Pierre Sage sur le banc pour redresser l’équipe. Les Gones ont terminé la phase aller à la 15e place avec 16 points. Désireux de ne plus revivre ce calvaire, le club rhodanien a décidé de recruter dans tous les secteurs. C’est ainsi que l’OL a coché le nom de Nemanja Matic comme possible renfort cet hiver. Mais alors qu’on annonçait un intérêt commun de l’OL et de l’OM pour une pépite algérienne il y a quelques heures, Ouest-France nous apprend encore que Marseille serait rentré dans la danse pour le Serbe. Le milieu de terrain du Stade Rennais serait donc au cœur d’une nouvelle lutte entre les deux clubs olympiens.