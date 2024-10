Mercato, l’OM fonce sur un international italien

L’OM s’intéresse à un international italien pour renforcer son effectif lors des prochains mercatos.

Tous les regards sont rivés actuellement sur le Stade Vélodrome où l’Olympique de Marseille reçoit le Paris Saint-Germain dans les prochaines heures. Les deux rivaux s’affrontent dimanche dans le premier Classique de la saison comptant pour la neuvième journée de Ligue 1. Cependant, à l’interne, les dirigeants de l’OM travaillent déjà sur les prochaines fenêtres de transferts. Le club phocéen s’intéresse même à une cible de choix, notamment un international italien.

L’OM a des vues sur Davide Calabria

Après un mercato ambitieux cet été, l’OM compte récidiver lors des prochaines fenêtres de transferts. Et non, ce n’est pas parce que le mercato estival n’a pas réussi au club phocéen. Bien au contraire, l’Olympique de Marseille (17 pts) occupe actuellement la 3e place de Ligue 1 en particulier à ses recrues dont Mason Greenwood, Pierre-Emile Hojbjerg ou encore Geronimo Rulli. Cependant, le club olympien est en proie à des blessures récurrentes au sein de son effectif ces dernières semaines et notamment en défense. Ce qui a poussé les dirigeants marseillais à réorienter leurs yeux les cibles défensives sur le marché des transferts. Et, c’est en Serie A que l’OM semble avoir trouvé la bonne pioche avec un international français.

L'article continue ci-dessous

Selon les informations de Calcio Mercato, l’Olympique de Marseille aurait jeté son dévolu sur Davide Calabria. Capitaine de l’AC Milan, le défenseur transalpin sera en fin de contrat avec le club lombard en juin prochain. Une aubaine pour l’OM qui pourrait convaincre les Rossoneri de lâcher Davide Calabria contre une offre comprise entre trois et quatre millions d’euros, à en croire le média italien. Habitué du haut niveau, le joueur de 27 ans serait un renfort de choix pour le club de la cité phocéenne.