OM, ça se complique pour Valentin Carboni

L’histoire de Valentin Carboni avec l’OM est en passe de prendre fin.

L’Olympique de Marseille s’est montré très actif sur le marché des transferts avec plusieurs bons coups cet été. L’un d’eux est celui de la jeune pépite de l’Inter Milan, Valentin Carboni. Mais après seulement quelques semaines dans la cité phocéenne, les deux parties sont sur le point de divorcer.

L’OM va casser le prêt de Valentin Carboni

Malgré un mercato très prometteur, l’OM est diminué par les pépins physiques cette saison. Après les blessures d’Ismael Koné, Quentin Merlin ou encore Valentin Rongier, c’est au tour de Valentin Carboni de se blesser. Victime d’une rupture de ligaments croisés, l’international argentin a d’ores et déjà dit adieu à sa saison. Une situation qui a contraint l’OM à revoir ses plans pour le joueur. Le club phocéen souhaiterait, en effet, casser le prêt de Valentin Carboni qui devrait ainsi faire son retour à l’Inter Milan dans les prochaines semaines.

« Je ne sais s’il sera en mesure de rejouer d’ici la fin de la saison. Je suis très déçu pour lui car c’est un très jeune joueur qui a l’âge de mon fils et qui est très fort malgré son jeune âge. Il n’a pas trop pu le montrer ici car il est arrivé blessé de la Copa America avec l’Argentine. Il a repris tard, il a encore été blessé et il est parti en sélection. J’espère qu’il reviendra plus fort et qu’il va réussir à vite se remettre. Je lui souhaite de se remettre rapidement avec nous ou un autre club », déclarait Roberto De Zerbi à propos de Valentin Carboni en conférence de presse, vendredi.