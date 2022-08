Stade Brestois-Olympique de Marseille (1-1) : Brest tient tête à l'OM

En clôture de la deuxième journée de Ligue 1, l'OM a été accroché à Brest et concède ses premiers points de la saison.

Après sa belle victoire 4-1 face à Reims lors de la première journée, l'OM n'a pas réussi à confirmer sur la pelouse du Stade Bretois.

Les Marseillais ont souvent été inquiétés, surtout en deuxième période, par une équipe brestoise très intéressante et qui n'a jamais fermé le jeu.

Nuno Tavares encore buteur !

Dans cette rencontre, c'est l'OM qui s'est mis le premier en évidence avec Guendouzi. L'international français, d'un grand pont, effaçait Chardonnet avant de voir sa frappe repoussée par Bizot, le portier du SB29.

L'OM aurait pu se faire piéger mais la chance était de son côté : une tête plongeante de Le Douaron après un joli centre de Pereira Lage heurtait le poteau droit de Ruben Blanco (33e).

Après cet avertissement, l'OM profitait de son premier corner de la partie pour ouvrir le score. Un corner subtilement joué en retrait pour Jonathan Clauss qui centrait pour Nuno Tavares dont la reprise du plat du pied trompait Bizot (38e). C'est le deuxième but en deux matches pour le latéral portugais.

Une mi-temps pour Sanchez

Au retour des vestiaires, Igor Tudor remplaçait un Ünder très discret par Alexis Sanchez qui faisait ainsi sa première apparition sous ses nouvelles couleurs.

Mais dans ce second acte, on voyait surtout Brest qui poussait pour égaliser. Belaïli d'une tête non cadrée (53e) puis Honorat d'un tir détourné par Ruben Blanco (55e) inquiétaient sans réussite l'OM.

Le golazo de Lees-Melou

Les efforts brestois étaient finalement et logiquement récompensés juste après l'heure de jeu. Un corner dégagé par Mbemba revenait sur Lees-Melou qui expédiait une superbe demi-volée du droit au fond des filets marseillais.

Euphoriques, les Brestois de renverser la vapeur par Le Douaron qui, seul face à Ruben Blanco, voyait sa frappe s'envoler dans le ciel brestois (73e). Le gardien espagnol s'interposait quelques minutes plus tard face à Cardona (80e).

L'OM 2e au classement

Avec ce résultat nul, l'OM totalise quatre points en deux journées et pointe à la deuxième place du classement derrière le PSG, la seule équipe avec deux victoires. Quant aux Brestois, qui avaient été battus à Lens lors de la première journée, ils marquent leur premier point de la saison et occupent la 14e place.