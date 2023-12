Mercato : L’OL tient sa première recrue hivernale !

Ça avance bien et très vite à l’Olympique Lyonnais après la décision de la DNCG rendue, mardi soir.

Dans un peu moins d’un mois, c’est l’ouverture du mercato hivernal. Alors qu’il venait juste d’avoir l’autorisation de la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) pour recruter, le club rhodanien pose déjà les jalons en attendant l’ouverture du marché.

La DNCG dit Oui à l’OL

Alors que le gendarme financier du football français avait décidé d’encadrer la masse salariale et les indemnités de mutations du club rhodanien le 04 juillet dernier, la bonne nouvelle est tombée pour les Gones depuis mardi soir. En effet, après le passage de John Textor à la DNCG, le 28 novembre dernier, le club voit son nouveau budget être validé par la DNCG. Donc, l’OL peut recruter.

« En validant le nouveau budget revu à la hausse qui lui a été présenté par l'Olympique Lyonnais et en lui demandant simplement de le respecter, la DNCG permet au club de se présenter dans une situation favorable avant le mercato d'hiver de façon à pouvoir consolider son équipe par l'acquisition de nouveaux joueurs. Dans ce contexte de transformation du club, l'Olympique Lyonnais accueille positivement la décision du régulateur financier et se réjouit de perpétuer sa relation de confiance avec la DNCG », pouvait-on lire dans le communiqué publié par l’OL sur son site, mardi soir.

L'article continue ci-dessous

Getty

L’OL identifie sa première cible

Comme l’a évoqué GOAL ce mercredi, les Gones ciblent plusieurs joueurs pour le mercato hivernal, qui ouvre ses portes dès le 1er janvier 2024. Mais avant cette date, il faut poser les jalons et négocier afin de boucler l’opération. Parmi les cibles identifiées par John Textor et sa direction, se trouve Lucas Perri, gardien de but à Botafogo, club du groupe Eagle Football.

Selon les informations du média O’Jogo, Lucas Perri, gardien de but de 25 ans, est sur les tablettes de l’Olympique Lyonnais depuis plusieurs semaines. Dans le but d’avoir une belle concurrence à ce poste qu’Anthony Lopes en est le numéro 1, John Textor travaille à boucler le transfert du gardien de but. Ce dernier devrait arriver à Lyon dès ce mercato hivernal.