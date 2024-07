Mercato, Julian Alvarez s'éloigne du PSG

Ciblé par le PSG, Julian Alvarez pourrait ne pas rallier la capitale française, cet été.

C’est certainement le mercato le plus compliqué de l’histoire du Paris Saint-Germain depuis l’arrivée du QSI. Désireux de se renforcer à divers postes, le club de la capitale se fait recaler pour la plupart de ses dossiers sur le marché des transferts. Et les choses sont loin de s’améliorer puisque Julian Alvarez, cible du PSG en attaque, pourrait aussi échapper au club parisien.

Le PSG fonce sur Julian Alvarez

Si Kylian Mbappé a été présenté au Real Madrid ce mardi, son remplaçant au PSG n’est toujours pas trouvé à un mois du début d’une nouvelle saison. Pourtant, le club francilien s’est intéressé ces derniers mois à des attaquants comme Rafael Leao, Victor Osimhen, Khvicha Kvaratskhelia, Marcus Rashford, Victor Gyokeres ou encore Crysencio Summerville.

L'article continue ci-dessous

Getty Images

Alors que ces dossiers ont du mal à aboutir, le PSG a jeté son dévolu sur Julian Alvarez. Et l’intérêt de Paris arrive au bon moment puisque l’international argentin a des envies de départ. Barré par la concurrence d’un certain Erling Haaland, Julian Alvarez est prêt à aller chercher du temps de jeu ailleurs. Mais le PSG n’est pas le seul sur le dossier.

L’Atlético Madrid veut chiper Alvarez au PSG

Il y près d’un mois, le Paris Saint-Germain mettait la pression au clan de Julian Alvarez. Quelques semaines plus tard, le champion du monde 2022 a informé Manchester City, de ses envies de départ et a même exigé au club anglais de fixer un prix de transfert « raisonnable ». Du côté des Citizens, aucune discussion ne serait possible pour un montant inférieur à 80 millions d’euros.

Alors que le boulevard était ouvert au PSG, c’est l’Atlético Madrid est passé à l’attaque pour Julian Alvarez selon les informations de César Luis Merlo. Le club madrilène aurait même déjà entamé les négociations afin de s’offrir l’attaquant de 23 ans. Si un accord n’a pas encore été trouvé avec Manchester City, le PSG pourrait bien être doublé dans ce dossier par les Colchoneros.