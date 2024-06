Mercato, la réponse cash de Julian Alvarez au PSG

L’attaquant de Manchester City, Julian Alvarez, a répondu lundi, à un probable départ au PSG.

Le Paris Saint-Germain va connaitre un mercato très mouvementé cet été. Le départ de Kylian Mbappé, dont le transfert au Real Madrid a été officialisé lundi dernier, va contraindre le club à recruter de nouveaux joueurs notamment en attaque. A cet effet, le PSG a jeté son dévolu sur plusieurs attaquants mais n’a toujours pas trouvé gain de cause. Ces dernières heures, c’est le nom de Julian Alvarez qui a été associé au club de la capitale. Des rumeurs auxquelles l’international argentin a répondu, ce lundi.

Refoulé pour Kvaratskhelia, le PSG fonce sur Julian Alvarez

Le PSG a encore du mal à trouver un remplaçant à Kylian Mbappé. Le club parisien s’est notamment lancé sur les pistes des joueurs comme Rafael Leao, Victor Osimhen, Marcus Rashford, Victor Gyokeres ou encore Khvicha Kvaratskhelia. Ces dernières semaines, c’est le dossier du dernier cité qui était proche d’être bouclé avant que Naples et Antonio Conte, le nouvel entraineur napolitain ne rendent l’affaire encore plus compliquée. Le club italien serait même proche d’un accord pour la prolongation de Khvicha Kvaratskhelia malgré une offre de plus de 100 millions d’euros de la part du PSG. Si le club francilien n’a pas encore dit son dernier mot, il pourrait se rabattre sur Julian Alvarez.

Julian Alvarez évasif sur son avenir

Arrivé à Manchester City à l’été 2022 en provenance de River Plate alors qu’il avait signé six mois plutôt, Julian Alvarez manque clairement de temps de jeu. Barré par la concurrence d’Erling Haaland, le champion du monde 2022 intéresserait l’Atlético Madrid à en croire les informations de la presse espagnole ces dernières. Mais les Colchoneros ne sont pas seuls puisque Chelsea ou encore le PSG seraient aussi sur le coup.

Selon les médias argentins, le club parisien devrait débourser pas moins de 80 millions d’euros pour s’attacher les services de Julian Alvarez. Interrogé sur sa situation après la victoire de l’Argentine face à l’Equateur, l’attaquant de 24 ans est resté quelque peu mystérieux. « Ce sont des choses qui se disent, mais je suis calme, je suis à l’aise et heureux à City, nous verrons ce qui se passera », a confié Julian Alvarez.