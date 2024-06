Le PSG a trouvé son attaquant star

Julian Alvarez, l'attaquant de Manchester City, est largement considéré comme une bonne affaire.

Arrivé au club pour 21,4 millions d'euros il y a deux ans, il a remporté la Coupe du monde six mois plus tard. Cependant, il n'a pas réussi à s'imposer dans le onze de départ sous la direction de Pep Guardiola et pourrait être transféré.

Bien qu'il ait réussi à briller pour l'Argentine, la présence d'Erling Haaland s'est avérée être un obstacle trop important jusqu'à présent dans les Eastlands. Mardi, il est apparu que la principale cible de l'Atletico Madrid pour renforcer sa ligne d'attaque était Alvarez. Le journaliste argentin Hernan Castillo, qui a des liens avec River, affirme qu'il est « très probable » qu'Alvarez quitte l'Etihad cet été.

Un départ évoqué

Mais pas pour l'Atlético. Même si les Colchoneros peuvent lui offrir une place de titulaire, de « plus grands clubs » comme le Paris Saint-Germain, le Real Madrid ou le Bayern Munich pourraient s'attacher ses services, avec un prix évoqué de 94 millions d'euros.

Il est évident qu'une telle somme exclurait l'Atletico de toute transaction. Il semble peu probable que le Real Madrid s'intéresse à Alvarez, étant donné que sa ligne d'attaque est déjà surchargée avec les arrivées d'Endrick Felipe et de Kylian Mbappé. Le Bayern Munich devrait convaincre Alvarez de jouer sur le côté ou en duo avec Harry Kane - le PSG est peut-être l'équipe la plus intéressante de toutes celles mentionnées. Le PSG, qui vient de perdre Mbappé, cherchera à renforcer sa ligne d'attaque, même s'il dispose déjà de Randal Kolo Muani et de Goncalo Ramos au milieu, même si Alvarez peut se permettre de devancer cette concurrence.