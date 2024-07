Mercato : Greenwood s'éloigne de l'OM, la Serie A à l'affût

Mason Greenwood pourrait échapper définitivement à l’OM avec la pression de la Serie A.

L’Olympique de Marseille réalise un mercato intéressant cet été. Le club phocéen a déjà de jolis coups sur le marché des transferts avec les arrivées de Roberto De Zerbi au poste d’entraineur, de Lillian Brassier en défense ou encore d’Ismael Koné au milieu de terrain. Il ne manque donc que l’attaque à renforcer et c’est sur Mason Greenwood a jeté son dévolu. Mais alors que le dossier était en bonne voie, l’ailier de Manchester United pourrait finalement rejoindre la Serie A.

Mason Greenwood à l’OM, un dossier épineux

C’est un dossier qui divise dans la cité phocéenne depuis quelques semaines. Avec le départ d’Illiman Ndiaye à Everton et celui imminent de Pierre-Emerick Aubameyang en Arabie Saoudite, l’OM est contraint de recruter en attaque. Et la priorité du club phocéen et de Roberto De Zerbi se nomme Mason Greenwood. Mais l’international anglais n’est pas le bienvenu dans la cité phocéenne pour plusieurs supporters y compris le maire de Marseille en raison de ses antécédents judiciaires.

« Vous imaginez, les violences faites aux femmes ? Vous vous rendez compte ? Et il prétend jouer pour l'Olympique de Marseille, Greenwood ? C'est une honte. Je vais demander au président de l'Olympique de Marseille de ne pas recruter Greenwood. Je ne veux pas que mon club soit couvert de honte. Ce n'est pas acceptable », déclarait Benoît Payan il y a quelques jours.

La Lazio prête à chiper Greenwood à l’OM

La sortie du maire de Marseille n’a pas empêché l’OM de poursuivre les discussions avec Mason Greenwood. Le club phocéen avait déjà transmis une offre de 30 millions d’euros pour le joueur de 22 ans et ne compte pas revenir en arrière. Mais l’ancien de Getafe a été un peu refroidi par les bruits autour de son arrivée dans la cité phocéenne et aurait demandé un temps de réflexion.

Ce qui a dû motiver la Lazio, qui s’était pourtant mis en retrait, à relancer le dossier. Selon Sky Sports, le club aurait transmis une offre de 25 millions qui comprend une clause à la revente de 50 % pour Mason Greenwood. Reste à savoir où signera le joueur, dans le viseur aussi de Naples, alors que l’OM a déjà trouvé un accord avec Manchester United.