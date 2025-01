Mercato, Cristiano Ronaldo réclame un ancien coéquipier pour rester à Al Nassr

C. Ronaldo

Cristiano Ronaldo envisage de rester en Arabie saoudite, mais sous certaines conditions. Un ancien partenaire pourrait devenir l'élément clé.

À 39 ans, Cristiano Ronaldo est à un tournant de sa carrière. Avec son contrat arrivant à échéance à Al-Nassr en juin prochain, le quintuple Ballon d’Or explore ses options pour la saison prochaine. Si une prolongation avec le club saoudien est sur la table, elle n’est envisageable qu’à certaines conditions.

Ronaldo réclame Casemiro, un partenaire de confiance

D'après les informations rapportées par Marca, l’attaquant portugais aurait émis une requête claire : renforcer l’effectif pour viser enfin le titre de champion. Al-Nassr peine à rivaliser en Saudi Pro League, pointant actuellement à la 4e place avec 11 points de retard sur Al-Ittihad, l'équipe de Karim Benzema. Ronaldo aurait donc exprimé son désir de retrouver un ancien coéquipier emblématique pour relever ce défi.

Parmi les noms évoqués, celui de Casemiro ressort avec insistance. Les deux joueurs ont partagé les succès du Real Madrid entre 2013 et 2018, formant un duo clé dans les conquêtes madrilènes. Aujourd’hui à Manchester United, le milieu défensif brésilien traverse une période difficile. Sous contrat jusqu’en 2026, Casemiro a vu son statut diminuer avec l’arrivée de Ruben Amorim, enchaînant plusieurs matchs sur le banc. Malgré un salaire conséquent et des performances en baisse, son départ de Manchester semble possible, ce qui alimente les spéculations autour d’un éventuel transfert en Arabie saoudite.

De l’autre côté, Ronaldo et Al-Nassr doivent encore trouver un équilibre. Si l’arrivée de Casemiro se concrétise, elle pourrait jouer un rôle déterminant dans la décision de CR7 de poursuivre son aventure en Arabie saoudite. Cependant, la concurrence et les ambitions des autres grands clubs saoudiens pourraient compliquer ces plans.