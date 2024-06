Mercato : Ciblé par le Barça, Kimmich fait une nouvelle sortie énigmatique sur son avenir

Annoncé dans le viseur du Barça, Joshua Kimmich a, de nouveau, évoqué, son avenir, samedi.

Le Barça aura sûrement un nouveau visage la saison prochaine. Le premier changement sera sur le banc avec un nouvel entraineur. Après le limogeage de Xavi Hernandez il y a une semaine, Hansi Flick a été officialisé comme nouveau coach du FC Barcelone, mercredi dernier. Le technicien allemand pourrait même être rejoint par un joueur qu’il connait bien en l’occurrence Joshua Kimmich. Ce dernier, cible de longue date du Barça, a encore réagi aux rumeurs son avenir, ce samedi.

Joshua Kimmich toujours évasif sur son avenir

C’est un secret de polichinelle, Joshua Kimmich a des envies d’ailleurs. Sous contrat avec le Bayern Munich jusqu’en 2026, l’international allemand est sur les tablettes de plusieurs clubs dont le PSG, Manchester City ou encore le Barça. C’est le club blaugrana qui est d’ailleurs en bonne posture pour l’enrôler surtout avec l’arrivée de son ancien entraineur du Bayern, Hansi Flick, en Catalogne. Interrogé sur sa situation en marge d’une conférence de presse ave l’Allemagne, pays hôte de l’Euro 2024, Joshua Kimmich n’a donné aucun indice sur son avenir.

« Cela ne dépend pas seulement de moi, mais aussi du club. La situation n'est pas incertaine pour moi. Il me reste encore un an de contrat. Je me concentre sur l’Euro. Après cela, je suis sûr qu'il y aura une discussion. Le Bayern est mon premier interlocuteur », a confié le milieu de terrain allemand.

Les mots de Kimmich sur Kompany qui ne rassurent pas le Barça

S’il y a un facteur qui peut pousser Joshua Kimmich à revoir ses envies d’ailleurs, c’est bien celui d’entraineur. L’international n’avait pas une très bonne relation avec le désormais ex-entraineur du Bayern Munich, Thomas Tuchel. Le technicien allemand a depuis été remplacé par Vincent Kompany à la surprise générale. Pour Kimmich, ce choix aura un rôle important dans son avenir même si tout se décidera avec le club.

« Je me souviens de lui en tant que joueur. Je ne peux pas vraiment le juger en tant qu'entraîneur. Je suis content que nous ayons un nouvel entraîneur. C'est important pour mon avenir, mais avant tout, ce que pense le club compte le plus pour moi », a-t-il ajouté.