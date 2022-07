MERCATO – Bayern Munich : Où en est le feuilleton Robert Lewandowski ?

Le Bayern Munich reprendra l'entraînement ce mardi 12 juillet. Mais Robert Lewandowski sera-t-il présent ?

Au mois de mai, Robert Lewandowski a fait part à ses dirigeants de ses envies d'ailleurs. Le Polonais a même déjà choisi le club où il voudrait atterrir : le FC Barcelone.

Selon les informations de GOAL, sa volonté de quitter le Bayern est motivée par plusieurs raisons : relever un nouveau défi et être reconnu à sa juste valeur.

Depuis le mois de mai, le feuilleton Lewandowski ne cesse d'agiter le mercato. Avant la reprise de l'entraînement du Bayern, prévue ce mardi 12 juillet, GOAL fait le point sur la situation de l'attaquant polonais.

Lewandowski sera-t-il présent pour la reprise de l'entraînement ?

Au Bayern, on attend avec impatience de voir si Lewandowski se présentera à la Säbener Straße, le centre d'entraîneur du club et si oui, dans quel état d'esprit. En mai dernier, il avait ainsi confié au podcast OnetSport sa volonté de s'en aller : « Quelque chose en moi s'est éteint. [...] Je veux quitter le Bayern pour retrouver mes sensations. »

Le Bayern redoute que le joueur sèche l'entraînement en arguant des problèmes familiaux ou de santé. Une grève de l'entraînement est également possible. Ousmane Dembélé (avec Dortmund) et Philippe Coutinho (avec Liverpool) avaient utilisé cette méthode pour rejoindre… le Barça.

Lewandowski peut également adopter la stratégie de se présenter à l'entraînement mais en trainant les pieds et en faisant part de ses états d'âmes à la presse.

Mais le joueur étant un professionnel modèle, cela a peu de chance de se produire, surtout que cela ternirait sa réputation.

Quel est l'état d'esprit de son entourage ?

En 2013, au moment de quitter le BVB pour le Bayern, Lewandowski avait ainsi renoncé à faire grève pour mettre la pression sur les dirigeants de Dortmund.

Tomek Zawislak, un ami du joueur, s'est récemment confié à Bild : « Je ne sais pas d'où viennent les rumeurs d'une grève. Cela ne lui a pas traversé l'esprit. Robert a clairement fait savoir qu'il voulait partir et des discussions sont en cours. Après, tout est possible. »

Ancien agent du joueur, Cezary Kucharski, s'est exprimé au sujet de Lewandowski à la radio espagnole Cadena SER : « Il doit faire pression sur le Bayern pour qu'ils le libèrent de son contrat. » Selon Kucharski, Lewandowski a un plan de carrière : il veut rejoindre la Liga avant de finir sa carrière en MLS, aux Etats-Unis.

Où en sont les négociations entre le Barça et le Bayern ?

Malgré ses difficultés financières, le FC Barcelone a fait de Robert Lewandowski une de ses cibles prioritaires pour se renforcer. Lors de la présentation d'Andreas Christensen, Joan Laporta, le président du Barça, a déclaré que son club « a fait une offre et attend une répond. Nous apprécions les efforts du joueur pour nous rejoindre. »

Selon plusieurs médias, le Barça aurait formulé une offre de 40 millions d'euros au Bayern Munich. Mais le club allemand exigerait au moins 50 millions d'euros, en un seul versement et sans bonus afin d'éviter que le Barça ne s'offre le joueur à moindre frais.

Afin de renflouer ses caisses, le Barça a annoncé fin juin la cession de 10% de ses droits TV relatifs à la Liga, pour les 25 prochaines années, au fonds américain Sixth Street. Le tout pour un montant d'environ 207,5 millions d'euros.

Mais cet argent va d'abord servir à payer les transferts des saisons précédentes. En janvier 2021, GOAL avait ainsi dressé la liste des transferts dont le Barça devait encore s'acquitter...

Que pense le Bayern des envies d'ailleurs de Lewandowski ?

Les dirigeants du Bayern ont répété depuis plusieurs semaines que Lewandowski irait au bout de son contrat qui expire en juin 2023.

« Nous devons faire en sort que le Bayern soit le plus performant possible », expliquait Oliver Kahn lors de la présentation de Sadio Mané. « Lewandowski a déjà montré tout ce qu'il pouvait nous apporter et j'espère que ça va continuer. Il est sous contrat jusqu'en 2023. »

Selon Bild, les dirigeants du Bayern sont divisés sur le cas Lewandowski. Hasan Salihamidzic est prêt à le transférer en cas d'offre satisfaisante tandis qu'Uli Hoeness milite pour le conserver.

Qui pour remplacer Lewandowski au Bayern s'il quitte le club ?

Un départ de Lewandowski du Bayern est aussi lié à la capacité du club allemand à lui trouver un remplaçant aussi performant. Pour le moment, la priorité du Bayern est de recruter Matthis de Ligt (Juventus) afin de renforcer son secteur défensif.

Si le Néerlandais rejoint la Bavière, le Bayern aura moins de ressources financières pour trouver un successeur à Lewandowski. Le Bayern a déjà recruté un attaquant cet été, Sadio Mané, mais dans l'idée de l'associer au Polonais.

Selon les informations de GOAL, Julian Nagelsmann, le coach bavarois, serait prêt à faire sans Lewandowski et à aligner Mané dans l'axe.

Le Bayern pourrait également se tourner vers de jeunes joueurs avec un fort potentiel. Les noms de Jonathan David (LOSC), Hugo Ekitike (Reims) et Mathys Tel (Rennes) ont ainsi circulé.

En revanche, le Bayern a balayé toutes les rumeurs concernant Cristiano Ronaldo qui souhaite quitter Manchester United. Le magazine Kicker a évoqué une dernière possibilité : garder Lewandowski jusqu'à la fin de son contrat à l'été 2023, le laisser partir gratuitement et récupérer à ce moment-là Harry Kane, à qui il ne restera plus qu'une seule année de contrat avec Tottenham.

Une chose est sûre, le feuilleton Lewandowski a encore de beaux jours devant lui.

Traduction et adaptation par Xavier Béal