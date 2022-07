Chelsea et le Bayern se livrent un bras de fer pour Matthijs De Ligt

Deux grands clubs européens se disputent actuellement les services du défenseur néerlandais de la Juventus, Matthijs De Ligt.

Chelsea devance toujours le Bayern Munich dans la course pour la signature du défenseur central de la Juventus, Matthijs de Ligt. Une information que vous révèle GOAL.

Les Blues ont identifié le Néerlandais comme une cible majeure cet été. Le club londonien a fait une entrée tardive sur le marché après la confirmation de son rachat par Todd Boehly.

Mais le Bayern Munich rivalise avec le club anglais pour s'attacher les services de l'international néerlandais, suscitant ainsi une bataille féroce pour le Hollandais.

Où en sont les approches pour De Ligt ?

Chelsea est en pole pour faire venir le défenseur central dans son effectif. Mais la situation reste incertaine, et il se pourrait que le Bayern passe à l’offensive et fasse une proposition plus alléchante à la Juventus.

Les Bianconeri ont signé le joueur de 22 ans en provenance de l'Ajax en 2019. Le Batave a remporté le titre de Serie A pour sa première saison à Turin, mais les difficultés du club à se montrer aussi performant au cours des deux saisons suivantes l'ont amené à s’interroger sur son futur. Les discussions sur une prolongation au-delà de 2024 ont, de plus, été gêlées.

"Aujourd'hui, garder un joueur qui veut partir est impossible", a déclaré le directeur général de la Juventus, Maurizio Arrivabene. "Ce n'est pas toujours une question d'argent et si l'un d'entre eux veut partir, vous ne lui dites pas simplement : ok, vas-y". C'est difficile de garder un joueur, mais tous ceux qui sont assis à la table des négociations doivent être satisfaits. Celui qui a l'argent gagne."

L'article continue ci-dessous

Qui d'autre Chelsea veut-il acheter cet été ?

L'intersaison a déjà été très chargée pour les Blues, même si elle ne s'est pas déroulée comme ils l'auraient espéré, avec une flopée de tauliers qui sont partis sans aucune contrepartie. C’est le cas d’Andreas Christensen et de Toni Rudiger.

De plus, Romelu Lukaku est reparti en prêt à l'Inter après une première saison difficile à Stamford Bridge, et sa carrière chez les Blues pourrait s'arrêter au bout d’une seule campagne.

De Ligt n’est pas la seule cible du moment des Blues. Ces derniers cherchent aussi à s’offrir les services de Raphinha, l'ailier de Leeds, et Raheem Sterling, la star de Manchester City.