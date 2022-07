Mercato - AS Rome : Paulo Dybala révèle pourquoi il n'a pas pris le N°10 de Totti

L'Argentin a révélé que l'appel de José Mourinho l'a aidé à prendre sa décision en faveur du club de la capitale, plus rapidement.

Paulo Dybala a tout du numéro dix à l'ancienne. Intelligence, vision de jeu, technique, l'Argentin est l'un des rares héritiers du style de numéro dix à encore jouer dans l'ère moderne. Après avoir débuté avec le numéro 21 à la Juventus, Paulo Dybala avait récupéré le 10 une fois que Paul Pogba avait mis les voiles. Un numéro qui lui sied parfaitement et ce même si les blessures l'ont empêché d'atteindre pleinement le potentiel qui lui était pressenti.

"J'ai commencé à gagner avec le 21"

Après avoir conclu son transfert à la Roma, Paulo Dybala s'est vu offrir le maillot n°10, porté par l'emblématique Francesco Totti et que plus aucun joueur de la Louve n'a porté depuis le départ à la retraite de l'Italien. Néanmoins l'Argentin l'a refusé par respect pour la légende du club Francesco Totti. Au lieu de cela, il a choisi de porter le numéro 21 pour la saison à venir, le même chiffre qu'il avait à la Juventus à ses débuts.

Le milieu de terrain offensif est déjà au Portugal où les Giallorossi effectuent leur stage de pré-saison sous la direction de l'entraîneur José Mourinho. Après avoir signé un contrat de trois ans avec une option pour un quatrième, Paulo Dybala est impatient de propulser l'AS Rome en Ligue des champions après le succès de la saison dernière en UEFA Conférence League, alors que le club de la capitale jouera en Ligue Europa cette saison.

"Je suis à Rome pour gagner des trophées"

Dybala voulait récupérer le 21, un numéro auquel il est attaché, car il connaît la responsabilité et la pression qui accompagnent le maillot n°10 à la Roma. "L'entraîneur m'avait suggéré de prendre le 10, qui est très important ici pour ce que Totti a fait. Ce maillot doit rester le sien. Je les ai remerciés, car pour un tel maillot, il doit y avoir du respect et de la responsabilité", a-t-il déclaré. "Peut-être qu'un jour je le porterai, mais aujourd'hui je suis heureux avec le 21. C'est un numéro auquel je suis attaché et avec lequel j'ai commencé à gagner."

Le message d’Allegri à Dybala

Dybala a révélé que José Mourinho l'a appelé et lui a expliqué ses idées qu'il l'a convaincu de choisir la Roma avant d'autres options comme l'Inter et l'AC Milan. "Les raisons de mon choix ? C'était beaucoup de choses. L'appel de l'entraîneur et du manager et la discussion avec les propriétaires. Ce sont des choses très importantes qui m'ont donné tant de certitudes. L'entraîneur a été l'une des principales causes, il a été clair avec ses idées. Nous le connaissons tous pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il fera. Nous avons beaucoup parlé, c'était une bonne discussion. J'ai eu la chance de jouer avec les plus grands joueurs de l'histoire et maintenant je peux dire que je travaille aussi avec l'un des meilleurs entraîneurs."

L'AS Rome doit jouer un match amical contre Tottenham au stade Sammy Ofer en Israël le 30 juillet. Mais il est peu probable que Dybala ait du temps de jeu dans ce match, car il vient juste de commencer à s'entraîner avec ses nouveaux coéquipiers. Néanmoins, Dybala n'a pas mâché ses mots pour exprimer son objectif pour le club, qui est de gagner des trophées. Il travaille dur pour retrouver sa forme physique et il est probable qu'il fasse ses débuts le 15 août lors d'un match de Serie A contre Salernitana.

"Je veux retrouver la forme, pour contribuer à l'équipe. Je veux être capable d'aider la Roma à continuer à gagner. Ils ont atteint une grande mentalité l'année dernière, la même que celle de l'entraîneur. Il est clair que la préparation aura pour but de faire le mieux possible avec l'équipe et de gagner des trophées", a-t-il conclu. De ce côté-là, Paulo Dybala va bien s'entendre avec José Mourinho, qui vient de mettre fin à plus de quatorze ans de disette au sein du club de la Louve.