Le message d’Allegri à Dybala

L’entraineur de la Juventus, Massimiliano Allegri, a adressé un message à son ancien joueur, Paulo Dybala.

L'entraîneur de la Juventus, Massimiliano Allegri, s’est dit heureux pour Paulo Dybala après que ce dernier se soit engagé en faveur de la Roma.

Dybala, en fin de contrat à la Juve, a en effet signé un contrat de trois ans avec les Giallorossi cette semaine. Il reste donc dans un championnat qu’il connait très bien et va bientôt pouvoir se mesurer à la Vieille Dame en tant qu’adversaire.

Dybala comparé déjà à Batistuta

Allegri est tout de même content pour son ancien protégé et il l’a fait savoir : "Je crois que c'est le bon club pour lui et je lui souhaite bonne chance. C'est un joueur qui a beaucoup donné à la Juventus et je pense qu'il se comportera très bien à la Roma".

Auteur de 98 buts dans le championnat italien depuis son arrivée à Palerme en 2012, La Joya sera certainement d’un grand apport à la Louve.

Une légende du club, Giuseppe Giannini, a même osé comparer sa venue à celle de Gabriel Batistuta en 2000. "C’est comme Batistuta quand il est arrivé en 2000 avant de nous mener au Scudetto l'année suivante, a confié l’ancien international italien. J'avoue que j'y ai pensé aussi, car des joueurs comme lui changent tout à tous les niveaux, sur le terrain et en dehors. Ils donnent de la force à l'équipe, améliorent leurs coéquipiers, chargent l'environnement et ils effraient les adversaires", a-t-il déclaré.